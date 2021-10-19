浙江12歲男童意外從4樓墜落　56歲做工的人徒手接住僅鼻骨骨折

記者魏有德／綜合報導

浙江一名12歲男童17日突然從4樓墜下，就在生死瞬間，一名56歲的水工師傅常學平本能反應地徒手接住男童，兩人雖重摔倒地，男童卻毫髮無傷，常學平也僅鼻骨骨折。事後，常學平不好意思地提到，「接一下嘛，就一點小事一點小事，幸好小男孩沒大礙，對他們一家是幸運，自己沒事也很幸運。」

▲浙江男童從4樓墜下，被一名水工師傅常學平（圖中）徒手接住。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，10月17日下午，杭州西湖區物華小康小區（社區）突然有人大喊，隨後一個孩子從4樓摔落，這名12歲的小男孩體重約80斤（40公斤），從4樓摔落後先是被雨棚緩衝了一下，隨後被一名56歲的水工師傅伸手接住，兩人還因為巨大衝力摔倒在地。

▲常學平救下男童後鼻骨骨折，雙手不自主地發抖。（圖／翻攝光明網）

小區鄰里聞訊後紛紛趕到現場，見義勇為的水工師父常學平拍拍身上向鄰里們說沒事，同時還一直問小孩情況如何，不過，眾人發現，常學平兩隻手此時還一直不自主地發抖。

小區一位大姐表示，孩子爸爸當下趕緊送兒子上救護車，「多虧這個師傅，眼疾手快。老人（孩子的爺爺奶奶）問他名字，他還不願說，叫了救護車來，他說沒事又幹活去了。」

▲常學平在男童父親陪同下前往醫院進行鼻骨錯位手術。（圖／翻攝光明網）

當地醫院醫生表示，常師傅已經來過了，人看起來還好，其他部位檢查也都做了，就是鼻子骨折，「看上去能看得出鼻子有點歪了，手術快的，基本上做完留觀一下當天可以走，不過我也建議最好是住一晚第二天走。」

據了解，徒手接童的常學平已經不是第一次冒著生命危險救人，常學平三十多年前便曾在宿州老家救過一個落水孩子。提及再度見義勇為救下人命，常學平僅表示，「實在是一點小事，孩子和我都沒事這就是福報。」