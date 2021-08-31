台南4歲女童慘遭棍棒、徒手凌虐致死　全身瘀血擇日解剖

▲台南地檢署檢察官會同法醫對林姓女童完成相驗，查出女童全身是傷，係遭棍棒及徒手方式傷害造成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南4歲林姓女童疑似遭虐致死案，台南地檢署檢察官會同法醫，於31日下午進行相驗，業經檢察官相驗完畢，初步相驗發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是以棍棒及徒手方式傷害造成，詳細死因仍待擇日解剖，涉案人目前由檢察官深入調查訊問中。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢察官會同法醫，31日下午前往成大醫院對林姓女童疑遭凌虐致死案進行相驗，檢察官與法醫初步相驗發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是以棍棒及徒手方式造成，但詳細死因仍待檢察官擇日解剖送驗釐清。本案涉案人胡男、方女已由警方訊問移送台南地檢署，將由檢察官深入調查訊問中。

據了解，台南市警二分局於30日深夜10時多，接獲市警五分局轉成大醫院急診處通報，1名4歲林姓女童被送到醫院急診時，到院前已無生命跡象，經醫護人員急救，仍傷重不治死亡，因女童身上全身多處瘀傷，院方懷疑女童遭人淩虐施暴，依法通報市警五分局。因女童26歲方姓母親及26歲胡姓同居人，都住在二分局轄區，五分局依法通報案發地所轄二分局偵辦查處。

警方將方女及胡男帶回偵訊，方女2人起初辯稱女童係跌倒受傷，否認有家暴凌虐女童情事，警方認為2人避重就輕，經深入偵訊，查出胡男疑認為女童不聽話，涉嫌持拖把管教女童時，不慎將女童毆打傷重致死。且從女童身上有多處瘀傷等新舊傷，懷疑女童長期被方女及胡男家暴，警方將方女及胡男列為犯嫌，並報請檢察官相驗，並以過失致死等罪移送台南地檢署偵辦。

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