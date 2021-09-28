自由撿拾漂流木！台東開放18處保安林　1個月2階段徒手撿禁機具

▲▼璨樹颱風漂流木自9月28日起開放2階段自由撿拾。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處公告將自09月28日至10月27日止公告分2階段，開放海岸保安林可自由撿拾漂流木，民眾可進入該林管處轄公告之保安林範圍海灘內以徒手方式自由撿拾，但不開放使用機具。

第1階段為09月28日起至10月12日止（每日上午9時至下午4時），開放該記號保安林由設籍當地鄉、鎮、市之居民得撿拾及協助清理；第2階段為10月13日起至10月27日止（每日上午9時至下午4時），擴大開放對象為設籍於台東縣（市）之當地居民；開放漂流木撿拾期間，該林管處將與台東縣政府聯合設置林產物檢查站，地點為知本工作站、成功工作站及大武工作站等3處。

撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印之漂流木，如屬貴重木須逐支登記，非貴重木可整批重量計列，請民眾完成撿拾後攜帶身分證件，主動到檢查站登記，領取拾得漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用，未依規定到林產物檢查站查驗、登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則，請民眾多加留意；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，車輛規格以3.5噸（含）以下為限，並請不要覆蓋斗篷或帆布等，以便辦理檢查及登記。

林管處表示，民眾在撿拾漂流木時，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處或縣市政府運回保管，後續將依民法第八百十條拾得漂流物規定，給予林產物價金十分之一做為報酬。

▲台東林管處開放18處保安林撿拾區域示意圖。

林管處提醒民眾，所檢拾的漂流木除自用外，如要販賣請務必到「台灣林產品生產追溯系統」(https://qrc.forest.gov.tw）申請登記，並取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。

台東林管處特別呼籲民眾，如發現有擅撿漂流木或載運貴重漂流木之不法情事，請撥打24小時通報專線臺東縣民服務專線1999、林務局0800-000-930或撥打110報案，共同保護國家資產。