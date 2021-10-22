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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟苦行已92小時　他深刻檢討盼彌補過錯：繼續服務台灣

記者李忠憲／台中報導

台灣基進立委陳柏惟苦行「100小時民主最後一哩路」，已行走92小時的他，22日談到想法時說，他對於自己「心直口快」、「想做事情太多太大」、「10年前犯錯」深深自我檢討，過去的陳柏惟已消失。他希望「用剩下的時間盡最大努力彌補過錯，也會在大家對我還有期待時，留在舞台上繼續為台灣服務。」

▲▼陳柏惟苦行92小時。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲陳柏惟苦行92小時，表示自己過程中已深刻自我檢討。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲▼陳柏惟苦行92小時。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲▼陳柏惟苦行92小時。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲▼陳柏惟苦行92小時。（圖／陳柏惟服務處提供）

罷免陳柏惟明日投票，陳柏惟今天凌晨4點就繼續「100小時民主最後一哩路」行程。有媒體問到他，行走92小時的他，內心有什麼想法。

陳柏惟表示，他花了蠻多時間在土地上行走，遇到很多鄉親給我們很多反應，不管是喜歡他或是討厭他。讓我想到一首歌的歌詞（伍佰的「返去故鄉」），內容寫到「咱的雙腳站在這，咱的鮮血，咱的眼淚，都藏在這個地上。」一路行走過程中，我們流汗、也有流淚、也有流血，跟土地做感情的連結。

▲▼陳柏惟苦行92小時。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲▼陳柏惟苦行92小時。（圖／陳柏惟服務處提供）

陳柏惟說，這段時間他蠻深刻地自我反省檢討，看看自己到底還有哪些不足的東西，得到一些結論。第一，過去我「心直口快，常造成人家誤會」，未來說話會小心點、圓融點。第二，想做的事情太多太大，4年都不一定能完成。1年9個月被檢驗，雖然倉促，希望給我們更多時間，把對選區的願景作完。第三，10年前發生很多事件，發生很多過錯，但是10年前那個陳柏惟，在那些事件後就已經消失了。「我希望可以用剩下的時間，盡最大努力來彌補過去的錯誤。」

他最後說，以上大概是在這趟路不管是有人、沒人的地方，白天、黑夜的地方，得到最大的感想。「為了要付出最大的努力，彌補過去的過錯，我會盡全力在大家對我還有期待的時候，留在這位置、這個舞台上，繼續為台灣服務。」

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