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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文喊「一起歡送3Q」　批陳柏惟「說謊成性、肇逃賭博的前科犯」

▲▼國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，引起政壇熱議。國民黨立委鄭麗文22日批評，陳柏惟說謊成性、出口成髒，還是一個肇事逃逸又賭博的前科犯，呼籲支持罷免的民眾一起到場支持「3Q歡送晚會」。

鄭麗文透過臉書呼籲，今天就是罷免倒數最後一天 ，台中「科比意廣場」會舉辦一場3Q歡送晚會，現場會有防疫門跟實名制登記，雖然因為經費有限地方不大，無法和自稱小蝦米的陳柏惟委員相比，因為他居然搭了一個可以容納幾千人的大鯨魚的舞台。雖然「科比意廣場」無法容納太多人，但歡迎支持罷免的鄉親一起到場共襄盛舉。

鄭麗文質疑，陳柏惟過往爭議言行不少、也鬧出很多笑話，除了說謊成性、出口成髒，還是一個肇事逃逸又賭博的前科犯，連法律都不尊重，這種人能當我們的立法委員嗎？開車撞到人就選擇逃逸、罷免前抱佛腳當苦行僧結果馬上就掛彩下跪，這樣的立委他會抗中保台嗎？憑什麼？憑他去中國賺人民幣唱島嶼天光嗎？

鄭麗文接著列出陳柏惟過去的爭議事件。

一、建議與中國成立內交部。
二、被爆料肇事逃逸，引出民進黨國家加油隊。
三、整天煽動仇中言論，結果媽媽是中國人、自己也去中國工作過。
四、抹紅國民黨「提案買科興疫苗」，在立院反對採購國際認真疫苗、反對公開3+11，事後還在臉書亂講是因為早已同意行政院「調查疫苗」，甘願和執政黨一同沒收立法院的調查權。
五、在臉書推廣美國萊豬「吃過就知道有多爽」。
六、重大議題（萊豬、疫苗、公開3+11）表決時力挺民進黨政策，甘願當民進黨的側翼，褻瀆自己的監督權。
七、不認中華民國，但是爽當中華民國的官、爽領中華民國的錢。
八、被抓包賭博卻堅稱是快打旋風、結果自己的爸爸經營賭場。
九、公開支持娛樂性大麻階段性開放。

鄭麗文批評，高雄民進黨立委稱要為不幸的城中城火災事件祈福，結果硬要偷渡幫陳柏惟也一起祈福？城中城事件這麼嚴重死了46個人，立委最重要的職責就是監督部會改進，黨媒一條龍的情況下不但新聞熱度變低，民進黨到這個節骨眼第一件想到的居然是消費死者。這麼悲痛、嚴肅的事情，為什麼還要牽扯政治的事情進來？到底要幫好手好腳的活人立委祈什麼福？

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