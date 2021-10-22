這是報復性罷免！高雄40鄉親包車北上挺3Q：台中人應該疼惜他

▲高雄40鄉親包車北上挺陳柏惟：台中人應該疼惜他。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台中市第二選區、台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於本周六（23）日登場，今（22）日一早，高雄一群不滿國民黨報復性罷免陳柏惟的民眾揪團包車，約40人搭乘遊覽車前往台中要陪同陳柏惟走反惡罷的最後一哩路。帶隊的黃大姐表示，「他是高雄市優秀的人才，來到台中，大家應該歡迎、疼惜，把他留下來。」

國民黨發起刪Q罷免案23日投票，罷免倒時計時，今有一群肯定陳柏惟、不捨他遭惡罷的高雄鄉親，約40人自發性包車北上，並持「加油」、「反罷」手板及「挺3Q反惡罷站出來」布條要赴台中聲援陳柏惟。

帶隊的黃大姐表示，我們是高雄人，看陳柏惟這樣快被罷免真的不應該，「他是高雄市優秀的人才，來到台中，大家應該歡迎、疼惜，把他留下來，加油加油！」

▲趙天麟一早為北上聲援陳柏惟的鄉親送暖，呼籲台中二選區民眾務必投下「不同意罷免」票，將陳柏惟留在立法院。（圖／記者賴文萱翻攝）

立委趙天麟則表示，國民黨發起刪Q沒有正當性，是報復性的惡罷，他也肯定陳柏惟堅守外交、國防委員職責且認真問政，尤其至為關切中國對台恫嚇威脅等議題，卻反遭惡罷。

一早趙天麟也為送暖的民眾加油，呼籲台中二選區民眾務必投下「不同意罷免」票，將陳柏惟留在立法院，一起守護台灣。