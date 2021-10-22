林飛帆喊話守住陳柏惟　朱學恒提6事開嗆：疫情死800多人你不出聲

▲林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免在即，民進黨各界人物紛紛發生力挺，副秘書長林飛帆21日透過臉書表示「守住陳柏惟」。對此，名嘴朱學恒今（22）日在臉書開嗆，過去台灣社會發生這麼多事都不出聲，陳柏惟要被罷免你就出聲了！

林飛帆發文表示，2019年的9月，距離大選還有幾個月，他和剛宣布參選不久的陳柏惟，在一場由彰化年輕人發起的「抗中保台」晚會上相聚，那時候，大家一起點亮了手機的燈光，一起唱著歌曲「島嶼天光」；對這個國家、這塊土地，他們有共同的熱愛和期盼，也由衷希望大選的結果，真的能夠守住台灣。

林飛帆也提到，地方勢力並不會因為一次敗選就潰散，現在，陳柏惟正面臨這個舊勢力與一個百年大黨企圖透過罷免捲土歸來，這週六，就是投票日了，他要拜託大家，一起守住陳柏惟，回家投下不同意票吧。

朱學恒怒批，疫情死了八百多人你不出聲、太魯閣號死了四十九人你不出聲、城中城燒死四十六人你不出聲、屏東潘妹妹被挖眼你不出聲、服務業餐飲業倒成一片你不出聲、房價創歷史新高年輕人買不起房你不出聲，「結果一個失職失格的賭博說謊肇逃它黨立委要被依民主程序罷免，你就出聲了，這到底是叫什麼島嶼天光？還是只有黑光？」