還原「男女主角衣服說」！鄭麗君發聲挺陳柏惟　斥影片惡意剪接

▲前文化部長鄭麗君。（資料照／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票明（23日）登場，名嘴朱學恒近期貼出一段影片，內容是陳柏惟質詢文化部前部長鄭麗君問他，「如果台灣是一部電影，你認為男女主角要穿什麼衣服？」引發網友質疑「把立院當綜藝玩」。對此，鄭麗君22日透過臉書批評該影片惡意剪接，強調陳柏惟質詢就是民主，「怎麼能成為罷免的理由呢？」

鄭麗君說，最近有一部帶有惡意的影片，把陳柏惟先前在國會的質詢畫面剪接在一起，其中有一段是她還在擔任文化部長時，陳柏惟在國會問我說「如果台灣是一部電影，男女主角要穿什麼衣服？」。

鄭麗君坦言，當時，她確實愣了一下，可能因為，還不習慣陳柏惟的風格，也可能因為，她的思考方式有所不同；「事實是，陳柏惟用他的方式希望和我討論如何在世界上展現台灣文化的特色。民主有多元觀點，在國會殿堂上，我們不見得完全認同對方的觀點，但是，我們可以進行辯論，並尊重立委行使職權。這就是民主，怎麼能成為罷免的理由呢？」

▲前文化部長鄭麗君憶接受陳柏帷質詢。（圖／翻攝鄭麗君臉書）

鄭麗君表示，前一陣子，陳柏惟用母語質詢，也刻意被拿來大做文章。但其實用母語質詢，正是《國家語言發展法》所要保障的每個人使用族群語言的權利，也體現了台灣文化的多元，又怎麼能成為罷免的理由呢？雖然她與陳柏惟不屬於同一政黨，但都是在同一個民主共同體當中，可以用各自的方式，希望台灣變得更好。

鄭麗君稱，無論是政策立場不同，或是使用語言的習慣不同，都不該成為一個立法委員被罷免的理由。去年初的選舉，陳柏惟的當選，告別了地方派系政治，也讓一個堅持本土價值的年輕政黨在國會有了唯一的席次。如果要重新回答陳柏惟的問題，她會說：「在台灣這一部電影裡面，男女主角穿的衣服，就是自由民主。我們衷心希望自由民主，不會因為政黨競爭而被扭曲，不要走回地方派系的老路。」

鄭麗君強調，她不只支持認真努力的陳柏惟委員，更由衷期待，台灣的民主政治能建立思辨、協商及合作的民主治理文化。這一次，她要替陳柏惟委員加油，也替台灣民主加油。