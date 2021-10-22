　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊養子14刀弒母「強搶36萬」！逃亡8hrs買鹹酥雞　落網剩8萬元

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市新莊21日發生人倫悲劇，78歲的楊江姓阿嬤慘遭自己養育16年的李姓養子狂砍14刀慘死；李嫌犯後還拿走36萬現金，神色從容手插口袋離開現場，換下血衣後還先到情色按摩店消費，接著轉往花蓮頭靠友人躲藏，直到犯後8小時、當晚外出買鹹酥雞才遭到警方逮捕。警方發現，李嫌落網後身上現金花到僅剩8萬元，目前正在全力清查中。

▲▼殺人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲李嫌為了36萬元不顧16年養育之恩，狠砍14刀殺了楊江姓阿嬤。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，死者楊江姓阿嬤原為職業保母，多年前替鄰居李家照料年僅6個月大的李嫌，但後來卻因為李家經濟越來越差，且李母也出現狀況，楊江姓阿嬤出於對李嫌的好感，決定收養，當成親生孩子撫養16年；但李嫌上高中後行為出現偏差，時常偷拿家中金錢，還動不動就伸手討錢，阿嬤最終忍無可忍，將李趕走，從此斷絕關係。

直到今年，年滿20歲的李男在外經濟陷入困頓，只好回頭再向阿嬤求助；阿嬤念在過去的感情，心軟決定接納，還讓51歲的小兒子帶著李嫌到塑膠工廠擔任學徒，讓李有份穩定工作，學習一技之長，豈料21日當天，李嫌發現阿嬤領了36萬元準備發給工班薪資，下午3時許心生歹念意圖竊取，不料過程失風被阿嬤發現，李嫌乾脆一不做、二不休，狂砍阿嬤14刀奪命。

事後阿嬤的小兒子發現李嫌未到班，打電話請家人返家查看，阿嬤女兒一到家後就發現家中木門遭反鎖，打電話也沒人接，破門後赫見母親陳屍客廳，滿地鮮血，嚇得急忙報警。

警方事後調閱監視器，發現李男在殺人強盜後，態度十分從容自若，還雙手插口袋、不慌不忙地離開現場，回到租屋處換下血衣、整理行囊後攔了一輛計程車，原本警方以為李嫌準備要展開逃亡，豈料他竟是先到北市一家情色按摩店消費，「桑了一下」之後才轉往花蓮投靠網友，直到深夜11時許因肚子餓外出購買鹹酥雞，正好遇到新莊警方，當場遭逮。

警方清點，楊男從犯案到落網中間過程約8小時，但得手的36萬元現金竟只剩下8萬餘元，後續警方將持續追查贓款流向，同時釐清李嫌殺人動機。

▼李嫌犯案後態度從容，返回租屋處換下血衣，隨後到北市情色按摩店「桑一下」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼殺人。（圖／記者陳雕文翻攝）

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
今年冬天特別冷？　氣象專家一張圖打臉
王浩宇曬照驚見「外雙C正妹」　千人歪樓求開門！本尊曝光
李雲迪遭爆嫖娼慣犯「上半年就抓過」　《披荊斬棘哥哥》急下架
吳夢夢參戰成人版《魷魚遊戲》！「多人混戰」場面震撼　女優狂發
最美iPhone要來了！　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖
快訊／豪雨轟炸基隆、新北！　台北大雨特報
新莊養子14刀弒母「強搶36萬」！逃亡8hrs買鹹酥雞　落網
要放棄AZ等混打BNT？第13輪僅1對象適用　醫2理由籲先打
快訊／麟洋配無緣8強！　王齊麟：輸了就再練，練到不會輸
儀表板突亮「烏龜曬太陽」！他看傻狂冒問號　內行人驚喊：別開了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

城中城46死今聯合公祭！蔡英文將上香致意　全國降半旗哀悼

快訊／彰化台61「大貨車追撞遊覽車」！擋風玻璃全碎　5傷送醫

新莊養子14刀弒母「強搶36萬」！逃亡8hrs買鹹酥雞　落網剩8萬元

國軍生物偵檢車採購爆弊案　退役上校涉圖利廠商遭聲押

互億科技假交易10億再炒股　董座100萬交保…董事遭聲押

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

全運會金牌戰桃園被逆轉不服氣 橄欖球主委「怒毆裁判」遭送辦

城中城46死今聯合公祭！蔡英文將上香致意　全國降半旗哀悼

快訊／彰化台61「大貨車追撞遊覽車」！擋風玻璃全碎　5傷送醫

新莊養子14刀弒母「強搶36萬」！逃亡8hrs買鹹酥雞　落網剩8萬元

國軍生物偵檢車採購爆弊案　退役上校涉圖利廠商遭聲押

互億科技假交易10億再炒股　董座100萬交保…董事遭聲押

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

戶田惠梨香沒懷孕…全面停工原因曝光！結婚不到1年「暴瘦臉凹」洩症狀

網購《魷魚遊戲》鬼娃公仔　開箱驚嚇「放門口避邪」！網：紙紮人

這是報復性罷免！高雄40鄉親包車北上挺3Q：台中人應該疼惜他

批勃恩斯囂張挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

路透：拜登習近平可能11月舉辦視訊會議　白宮籌備中

快訊／首劑覆蓋率拼7成　陳時中曝邊境管制放寬可能性

《噤界2》誰取代了爸爸的角色？　「完全不一樣的人」英文這樣說

LIVE／地方創生券第二波！再抽5萬份　加碼券本周最後一抽

ANA推出全新機內安全影片　為迎接航空客運市場復甦準備

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解　157萬幸運兒快看

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

社會熱門新聞

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女助理戀上工程師　3個月上摩鐵21次

逆子砍死老母…搶30萬去情色按摩

幫大哥慶生！軍人竟爬上大嫂床：讓我X…她驚醒崩潰

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

新莊養子14刀逆倫弒母！搶走36萬僅剩8萬

台中轎車鬼切失控撞橋墩　噴火球翻覆6傷

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

工人買刀刺死同事　殺人罪起訴

即／健身教練跑步突失去生命跡象　送醫救回

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

更多熱門

相關新聞

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新北市新莊區一名7旬阿嬤21日下午3點多在自立街住家中，遭養育16年的養子狠砍14刀慘死，凶手犯後拿走30多萬元現金，神色從容手插口袋離開現場，回租屋處換下血衣後包了台計程車，先跑去情色按摩店消費，接著再逃到花蓮躲在友人家，後來跑去買鹽酥雞，晚間11點多剛好遇到新莊警方，被當場逮捕！

快訊／確診新莊女移工「接觸19人」　Ct值37.3「感染源不明」

快訊／確診新莊女移工「接觸19人」　Ct值37.3「感染源不明」

失業男爬上橋墩…警安撫陪聊趁機拉下解危

失業男爬上橋墩…警安撫陪聊趁機拉下解危

60萬元藏三角錐　2假檢警反墜圈套

60萬元藏三角錐　2假檢警反墜圈套

最後身影曝！男檢修停車塔慘死

最後身影曝！男檢修停車塔慘死

關鍵字：

新莊

讀者迴響

熱門新聞

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女助理戀上工程師　3個月上摩鐵21次

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

楊宗緯參賽陸綜選秀！　20藝人面前遭虧「涼了」

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面