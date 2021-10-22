新莊養子14刀弒母「強搶36萬」！逃亡8hrs買鹹酥雞　落網剩8萬元

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市新莊21日發生人倫悲劇，78歲的楊江姓阿嬤慘遭自己養育16年的李姓養子狂砍14刀慘死；李嫌犯後還拿走36萬現金，神色從容手插口袋離開現場，換下血衣後還先到情色按摩店消費，接著轉往花蓮頭靠友人躲藏，直到犯後8小時、當晚外出買鹹酥雞才遭到警方逮捕。警方發現，李嫌落網後身上現金花到僅剩8萬元，目前正在全力清查中。

▲李嫌為了36萬元不顧16年養育之恩，狠砍14刀殺了楊江姓阿嬤。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，死者楊江姓阿嬤原為職業保母，多年前替鄰居李家照料年僅6個月大的李嫌，但後來卻因為李家經濟越來越差，且李母也出現狀況，楊江姓阿嬤出於對李嫌的好感，決定收養，當成親生孩子撫養16年；但李嫌上高中後行為出現偏差，時常偷拿家中金錢，還動不動就伸手討錢，阿嬤最終忍無可忍，將李趕走，從此斷絕關係。

直到今年，年滿20歲的李男在外經濟陷入困頓，只好回頭再向阿嬤求助；阿嬤念在過去的感情，心軟決定接納，還讓51歲的小兒子帶著李嫌到塑膠工廠擔任學徒，讓李有份穩定工作，學習一技之長，豈料21日當天，李嫌發現阿嬤領了36萬元準備發給工班薪資，下午3時許心生歹念意圖竊取，不料過程失風被阿嬤發現，李嫌乾脆一不做、二不休，狂砍阿嬤14刀奪命。

事後阿嬤的小兒子發現李嫌未到班，打電話請家人返家查看，阿嬤女兒一到家後就發現家中木門遭反鎖，打電話也沒人接，破門後赫見母親陳屍客廳，滿地鮮血，嚇得急忙報警。

警方事後調閱監視器，發現李男在殺人強盜後，態度十分從容自若，還雙手插口袋、不慌不忙地離開現場，回到租屋處換下血衣、整理行囊後攔了一輛計程車，原本警方以為李嫌準備要展開逃亡，豈料他竟是先到北市一家情色按摩店消費，「桑了一下」之後才轉往花蓮投靠網友，直到深夜11時許因肚子餓外出購買鹹酥雞，正好遇到新莊警方，當場遭逮。

警方清點，楊男從犯案到落網中間過程約8小時，但得手的36萬元現金竟只剩下8萬餘元，後續警方將持續追查贓款流向，同時釐清李嫌殺人動機。

▼李嫌犯案後態度從容，返回租屋處換下血衣，隨後到北市情色按摩店「桑一下」。（圖／記者陳雕文翻攝）