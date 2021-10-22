快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名7旬阿嬤21日下午3點多在自立街住家中，遭養育16年的養子狠砍14刀慘死，凶手犯後拿走30多萬元現金，神色從容手插口袋離開現場，回租屋處換下血衣後包了台計程車，先跑去情色按摩店消費，接著再逃到花蓮躲在友人家，後來跑去買鹽酥雞，晚間11點多剛好遇到新莊警方，被當場逮捕！

▲婦人把養子帶大，沒想到最後被養子殺害。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，20歲李男把人殺害後帶走36萬，但被逮捕後，其身上只剩約8萬元，警方正在清查，尋找其他現金，全案依強盜殺人罪移送。

【前情提要】

78歲楊江姓女子為職業保母，約20年前幫鄰居照顧李姓凶手，當時他才6個月大，但李家經濟狀況太差，楊婦也對李充滿好感，後來也沒收錢，變成義務照顧，但李姓凶手到了16歲上高中後，個性開始發生變化，會偷拿楊婦的錢，或是動不動就伸手要錢，楊婦隱忍多次，最後忍無可忍把李男趕走，從此斷絕關係。

到了今年，年滿20歲的李男，因在外過不好又回頭向楊婦求助，楊婦基於過去的感情，心軟決定重新接納。為了讓李男能有一技之長，楊婦的51歲小兒子還帶李男到塑膠工廠擔任學徒，彼此關係又變好，但到了21日，一切都變了…

楊婦的小兒子發現李男沒有到工廠上班，他心想有問題，因此打電話請其他家人回楊婦家看一下，楊婦的女兒返家發現家中木門遭反鎖，打電話也沒人接，但因為擔心楊婦安危，情急下踹開木門，入內發現母親已經陳屍客廳血泊中，嚇得她放聲尖叫。

▲逆子殺人逃跑，最後在花蓮被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，楊婦的家中有30多萬元現金不見了，警方推測，李男應是向楊婦討錢不成，才痛下殺手；警方調查發現，李男行凶後拿錢離開楊家，路口監視器還拍到他手插口袋態度從容，回到租屋處換下了沾血的衣物，花錢包計程車跑到一間情色按摩店消費，接著逃到花蓮市找友人躲避查緝。

沒想到李男殺人後還有心情去按摩店消費，偵辦員警皆搖頭，「怎麼可以這麼冷血」，但是賊星該敗，李男因為肚子餓，到友人家後又跑出來到花蓮火車站附近的攤子買鹽酥雞，正好遇到新莊警方，被當場逮捕。

▼警方順利將犯人逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）