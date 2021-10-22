逃逸畫面曝！新莊軟爛男「外套包36萬現金」…從容變裝上按摩店

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新莊區21日發生一起人倫悲劇！一名78歲楊江姓阿嬤遭養育了16年的李姓養子猛砍14刀慘死。李男犯後還拿走36萬現金，稍早他用外套包裹贓款離去的畫面隨之曝光，警方也查獲了李男做案用的凶器。

▲新莊軟爛男作案後用外套包裹現金從容離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，死者楊江姓阿嬤原為職業保母，多年前替鄰居李家照料年僅6個月大的李嫌，但後來卻因為李家經濟越來越差，且李母也出現狀況，楊江姓阿嬤出於對李嫌的好感，決定收養，當成親生孩子撫養16年；但李嫌上高中後行為出現偏差，時常偷拿家中金錢，還動不動就伸手討錢，阿嬤最終忍無可忍，將李趕走，從此斷絕關係。

▲李男搭計程車前往店家購買兇刀，再搭乘計程車離去。（圖／記者陳雕文翻攝）

直到今年，年滿20歲的李男在外經濟陷入困頓，只好回頭再向阿嬤求助；阿嬤念在過去的感情，心軟決定接納，還讓51歲的小兒子帶著李嫌到塑膠工廠擔任學徒，讓李有份穩定工作，學習一技之長，豈料21日當天，李嫌發現阿嬤領了36萬元準備發給工班薪資，下午3時許心生歹念意圖竊取，不料過程失風被阿嬤發現，李嫌乾脆一不做、二不休，狂砍阿嬤14刀奪命。

事後阿嬤的小兒子發現李嫌未到班，打電話請家人返家查看，阿嬤女兒一到家後就發現家中木門遭反鎖，打電話也沒人接，破門後赫見母親陳屍客廳，滿地鮮血，嚇得急忙報警。

▲李男犯後還先到情色按摩店消費，警方查獲兇刀、餘款。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方調閱監視器發現，李男做案完後，還用外套包著贓款逃逸，接著返回租屋處換下血衣、整理行囊，變裝後攔計程車前往北市一家情色按摩店消費，才轉往花蓮投靠網友，直到深夜11時許才在購買鹽酥雞時被警方逮捕。

警方清點，李男從犯案到落網中間過程約8小時，但得手的36萬元現金竟只剩下8萬餘元，後續警方將持續追查贓款流向，同時釐清李嫌殺人動機，目前全案依強盜殺人罪嫌偵辦中。