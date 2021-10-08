60萬元藏三角錐！2假檢警自作聰明反墜圈套　逃跑狼狽仆街

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名蔡姓被害人7日向警方報案，稱自己遇到詐騙集團假扮檢警，表示要監管帳戶60萬元，警方隨即指導蔡男假意配合，並拿著60萬元假鈔放在輔大捷運站4號出口外的三角錐內，直到晚間11時許2名詐欺車手移動三角錐打算取款，隨即被便衣警察壓制，拉扯逮捕過程附近民眾還一度誤以為是鬥毆衝突。

▲詐騙車手移動三角錐要取款遭警方逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，蔡姓被害人一早8時許就接到了電話，對方聲稱自己是檢警，因為帳戶涉及到刑案要求監管，並得將戶頭內的60萬元先提領出來，交給檢警保管，被害人一聽就知道是詐騙套路，隨即撥打電話向警方報案。

新莊分局成立專案小組，並準備了60萬元假鈔讓被害人依照嫌犯指示，放在新莊區中正路輔大捷運站4號出口外之三角錐內，專案人員福營所巡佐陳建勳、警員何柏林等8人則持續在捷運站周遭埋伏等候；直到12小時後取款車手出現，24歲何姓男子、26歲蔡姓男子鬼祟地移動三角錐，埋伏的警方隨即一擁而上將他們緝捕。

警方除了在車手駕駛的小客車內查獲贓款新台幣10萬元、做案用之手機4支，在緝捕過程中其中一名嫌犯企圖逃跑卻不慎摔傷，先戒護送往醫院治療，全案訊後將依照詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼警方準備的假鈔。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼詐騙車手逃跑過程跌倒受傷，救護人員前來檢傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼車內找到10萬元贓款。（圖／記者陳豐德翻攝）



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