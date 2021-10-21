陳同佳律師致電投案被回「不要再打」　陸委會：特定媒體劃錯重點

▲陳同佳獲釋將近兩年，至今未來台投案。（圖／路透）



記者蔡紹堅／台北報導

港媒近日報導，港女命案嫌犯陳同佳的委任律師多次致電台灣的投案窗口，但卻被回應「不要再打來」。對此，陸委會副主委、發言人邱垂正21日表示，本案除陳同佳意願表達外，還涉及台港雙方管轄權、公權力行使，需由台港政府進行溝通，所以才會請陳嫌要等待結果，「特定媒體釋出此一訊息，刻意攀指窗口回應『不要再打』，明顯是劃錯重點，甚至是混淆視聽。」

邱垂正指出，關於陳同佳委任律師致電投案窗口的事情，刑事警察局當時就清楚向委任律師說明，本案除了陳同佳的意願表達之外，還需要涉及具體安排，以及證據交付的相關協商，涉及到台港雙方管轄權，及相關公權力的行使，需由台港政府進行溝通，所以請陳嫌要等待結果。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，特定媒體釋出此一訊息，刻意攀指窗口回應「不要再打」，明顯是劃錯重點，甚至是混淆視聽。

邱垂正還說，另外，也有人指稱，以陳嫌家庭環境，能夠委任台灣知名的律師事務所，背後原因並不單純，這是不是有政治操作，或者是推卸責任的企圖，社會自有公評。

邱垂正強調，陳同佳為殺人嫌犯，犯案後即潛逃回香港，為了還原犯罪經過，除了犯嫌自白之外，還需要完整的證據才能作為斷罪依據，法務部也多次說明台港司法互助的必要性，「我們還是要呼籲港府，如潘曉穎媽媽所懇求的，要勇敢踏出步伐，盡快與我方商討解決之道，進行本案的相關司法互助，使犯嫌得到應有的法律制裁。」

▼陳同佳來台旅遊時，殺害了同行的女友潘曉穎，並棄屍於捷運站旁草叢。（圖／翻攝自當事人臉書）

