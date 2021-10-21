陳宗彥問「大陸是哪一國？」　陸委會用「兩部法律」來回應

記者蔡紹堅／台北報導

中央疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥日前在疫情記者會上針對記者提問表示「不知道大陸是哪一國」，引起廣泛討論。對此，大陸委員會副主委、發言人邱垂正21日指出，政府依據《中華民國憲法》以《兩岸人民關係條例》（《台灣地區與大陸地區人民關係條例》）處理兩岸事務。

陸委會21日舉行例行記者會，由發言人邱垂正主持，有記者針對陳宗彥先前的發言，詢問「大陸是哪一國？將大陸視為『國』是否違反憲法？我方官員或民眾應該怎麼稱呼對岸？是否考慮未來改用中國取代大陸？大陸委員會是否更名為『中國委員會』或併入外交部？」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



對此，邱垂正回應，政府依據《中華民國憲法》以《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，依照《兩岸人民關係條例》規定，大陸委員會是負責統籌處理有關兩岸事務的主管機關。

陳宗彥19日在疫情記者會上被問到「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求收回嗎？」陳宗彥先是確認記者問的是不是「從中國回來的民眾」，接著又說「因為你想大陸，我實在不知道是哪一個國家啦！」引起廣泛討論。

內政部長徐國勇21日赴立法院備詢，也被問到「大陸是哪個國家？」他回應，大陸有很多，有美洲大陸、非洲大陸、所以不要問他這個，大家心裡都知道。

▼中央疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

