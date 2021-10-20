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潘曉穎母邀陳同佳、鄧炳強對質「無人出席」　怒批：沒人夠膽出來

▲▼港女命案死者潘曉穎母親邀嫌犯陳同佳對質。（圖／路透社）

▲港女命案死者潘曉穎母親在政府總部前舉行記者會。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

港女命案嫌疑人陳同佳在港獲釋近2年，仍未能赴台投案。死者潘曉穎的母親邀請嫌疑人陳同佳及香港保安局長鄧炳強等人於今（20）日前往香港政府總部公開對質，同時還準備一支「特別電話」，可讓陳同佳當場致電台灣相關單位投案。不過，這場邀約最終因受邀人士「無人出席」，成為一場被害人家屬的「獨角戲」。

▲▼港女命案死者潘曉穎母親邀嫌犯陳同佳對質。（圖／路透社）

▲潘母邀請陳同佳公開對質，連赴台投案電話都準備好，最終陳同佳未現身。（圖／路透社）

《香港01》報導，潘母稱今日記者會主題是，「人在做、天在看」，批評沒人夠膽出來，是在香港人面前出醜多一次。潘母逐一點名未應邀出席人士，同時還質疑保安局長鄧炳強，為何陳同佳未就殺人重罪受罰？警方以何標準保護殺人犯？

潘母指出，民建聯李慧琼及周浩鼎在2019年2月共同召開記者會前前，曾對她「花言巧語」表示，有條例可以幫到已故女兒，「我當時以為有希望，但太多聲音反對修例，當時政府態度也十分強硬，李、周自從陳同佳出獄後，所以事都卸予管浩鳴，猶如人間蒸發。」

潘母話鋒一轉，批評聖公會教省秘書長管浩鳴對潘曉穎命案完全沒幫助，只是利用陳同佳「賺曝光率」，同時，潘母也向管浩鳴喊話，「對得起良心？」要求其帶陳同佳出來回應及自首。

對此，管浩鳴回應，他完全明白潘媽媽的心情，可能潘媽媽在言語上有些激動，但他一直在做的事情是希望陳同佳能面對自己做錯的事，回台自首，「我在這件事上絕對『對得住良心』，人在做、天在看」。

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