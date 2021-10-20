陳同佳律師曾7次致電談投案！陸委會要港府「先回應司法互助請求」

▲陳同佳出獄時曾表示願赴台投案。（圖／路透）



記者蔡紹堅／台北報導

港女命案嫌犯陳同佳出獄近兩年尚未來台投案，據港媒報導，陳同佳的律師曾7次致電陸委會提供的投案「單一窗口」，但被回覆「請當事人不用再打來」。對此，陸委會20日下午表示，陳同佳為殺人嫌犯，來台投案絕非僅單純批出簽證，而是涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

▼陳同佳來台旅遊時殺害同行的女友潘曉穎，並棄屍捷運站旁草叢。（圖／翻攝自當事人臉書）

陸委會指出，有關本案，法務部已說明基於司法管轄權，迄今仍由士林地檢署依法偵辦中，且已對潛逃返港之陳嫌發布通緝，「為確保案件後續偵查、審判之順利進行，且基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，港府仍應務實回應早先我方提出之司法互助請求，協助提供在港相關證據。」

陸委會提到，陳同佳為殺人嫌犯，來台投案絕非僅單純批出簽證，而是涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會強調，政府對於被害人家屬亟欲將犯嫌繩之於法之悲痛心情感同身受，也有決心實現司法正義，還給家屬公道，「懇切呼籲港府儘快與我溝通，進行相關司法互助，使犯嫌得到應有的法律制裁。」

另外，香港保安局局長鄧炳強在談及此案時，多次使用「中國台灣」用詞。對此，陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，港府必須正視事實，「對於港府面對哀哀無告的受害家屬，不但不思協助，竟然還有興致進行政治操作，我們實感不解與遺憾。」

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▼港女命案死者潘曉穎的母親。（圖／路透社）

