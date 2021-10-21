伊朗正妹最想嫁給中國男人！　娶她要付1300萬黃金聘禮

▲心蕊最大的心願就是和中國男人結婚。（圖／伊朗女孩心蕊）



記者張方瑀／綜合報導

最近中國網路有一名伊朗女孩「心蕊」非常火紅，她在鏡頭前努力說著中文，拍攝影片分享伊朗的大小事，更直言自己最大目標就是學好中文，能到中國工作領高薪，而最終的願望就是嫁給一個中國男人，但心蕊也說，傳統上若要娶像她這樣的伊朗女孩，除了基本的有車有房外，還要準備好約300萬人民幣（約台幣1300萬元）的黃金聘禮，還能分期付款。

▲現年24歲的心蕊努力學中文受到中國網友歡迎。（圖／伊朗女孩心蕊）



現年24歲的心蕊是伊朗人，因為嫂嫂是中國人並且在伊朗開民宿，所以從小就常常接觸中國人，也讓他對中文產生了興趣。她近來常常拍攝伊朗當地的生活影片，還有對中國的印象，受到大批網友歡迎。

心蕊說，她學中文的最大原因，除了是可以和來民宿的中國遊客聊天之外，還想要到中國工作，或是在當地的中國公司當翻譯，因為中國的薪資比伊朗高太多了。除此之外，心蕊說她學中文是為了要完成一個最大的心願，「我要和一個中國男人結婚。」

▲傳統伊朗習俗男方除了要有房有車外，還要準備和女孩年齡相對應的黃金聘禮。（圖／伊朗女孩心蕊）



心蕊提到，在傳統的伊朗嫁娶習俗裡面，男方除了基本的必須要有房、有車以外，還要準備和女孩年齡相對應的黃金聘禮，政府還有給出公定價。以她在波斯歷年1376年（西元1997年）出生來說，大概要給約300萬人民幣的黃金，但不一定要一次全部給完，能夠在結婚後分期付款。

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