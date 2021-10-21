美駐華大使被提名人籲深化美台安保　陸外交部：充滿冷戰零和思維

▲美國駐華大使被提名人勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國駐華大使提名人勃恩斯（Nicholas Burns）昨（20）日在參議院任命聽證會上表示，美國歷任政府皆遵循「一中政策」，但他也呼籲要繼續深化美台安保關係，同時對新疆及西藏問題提出批評。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，「勃恩斯先生的有關言論充滿冷戰零和思維，也與事實嚴重不符，中方堅決反對。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，台灣、新疆、西藏、香港的事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，所謂新疆「種族滅絕」是少數西方反華學者和美國政客炮製出來的世紀謊言，其真實目的是打壓和遏制中國發展，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，台灣是中國領土不可分割的一部分，美方在《817公報》中就停止對台售武向中方作出過明確的承諾，應該言而有信。」

勃恩斯在聽證會上以香港為例，認為外界不能相信大陸會履行在台灣議題上做出的承諾。勃恩斯還指，美國國會當年通過「台灣關係法」、遵循「一中政策」，是推定兩岸關係能夠和平，但現在看到的卻是獨斷與侵略，「美國在這議題上不能相信中國，要觀察其發言，而中國領導人近幾個月說的都是打算收回台灣。」

對此，汪文斌強調，中國堅持走和平發展道路，永遠是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者，「我們反對以競爭定義中美關係，中美即便在經貿等務實領域競爭，也應該是你追我趕，共同提高的良性競爭。」