日媒促政府挺台加入CPTPP　採訪鄧振中：沒理由禁福島食品

▲鄧振中在日本《產經新聞》的採訪中談及了台灣加入CPTPP的重要性。（圖／記者宋良義攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣在9月下旬正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），不過日方對於台灣加入CPTPP的態度卻不樂觀。日本《產經新聞》21日刊登台灣特輯，採訪台灣經貿談判總代表鄧振中，並就台灣申請加入CPTPP的各方面進行探討，敦促日本政府為台灣提供支持。

據《產經新聞》報導，鄧振中在19日的採訪中指出，「台灣申請加入CPTPP是不被國際貿易自由化遺忘的必要措施，出口產業對台灣來說非常重要，但台灣卻因為政治因素遲遲未能加入自由貿易框架，與其他國家在簽訂自由貿易協定（FTA）也困難重重，甚至今後還可能受到更不利的影響，因此加入CPTPP是台灣一個很大的機會。」

儘管中國目前還不是CPTPP的會員國，但在台灣申請加入CPTPP後，中國政府就立刻表明反對。對此，鄧振中強調，中國確實擁有很大的市場與外交實力，因此「如果中國比台灣先加入CPTPP，那對台灣而言確實是極其不利的，為了阻止這種情況發生，我們別無選擇，只能一步步推進，讓大家知道台灣是遵守規則、值得信賴的伙伴」。

鄧振中表示，台灣為了加入CPTPP已做了5年準備，包括完善法律制度、勞工權益、環境保護等條件，因此希望CPTPP盡快啟動「接受台灣加入的工作小組」，「因為我們也期待有像日本一樣擁有自由、民主等共同價值觀的國家支持」。

對於人們認為可能成為台日談判絆腳石的議題，如福島5縣食品進口禁令等問題，鄧振中指出，「我們將以認真的態度面對和處理這個問題，只要是可以保護國民健康、基於科學根據和國際標準的3項原則前提下，就沒有理由禁止進口」。

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