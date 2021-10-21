陸外交部「三個嚴重」回應歐洲議會涉台報告：強烈譴責、堅決反對

▲歐洲議會通過《歐盟與台灣政治關係與合作報告》。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

歐洲議會通過《歐盟與台灣政治關係與合作報告》，欲提升與台灣關係，包括將台灣駐歐盟經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」及啟動投資協定程序等。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，上述報告嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則，嚴重違反歐盟在台灣問題上作出的公開承諾，性質和影響惡劣，「中方對此表示強烈譴責和堅決反對。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文彬指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會的普遍共識，也是中國同歐盟關係的政治基礎，「歐洲議會應立即停止損害中國主權和領土完整的言行，停止挑釁和對抗。我們正告有關方面不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

據了解，歐洲議會20日晚間以580票贊成、26票反對、66票棄權的投票結果，通過《歐盟與台灣政治關係與合作報告》，建議將台灣歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」（European Union Office in Taiwan），同時為深化雙邊經濟關係的談判做準備。

▲大陸駐歐盟使團就《歐盟與台灣政治關係與合作報告》提出抗議。（圖／CFP）

對此，大陸駐歐盟使團也提出強烈抗議，認為該份涉台報告是公然鼓吹歐台發展所謂「政治關係」，嚴重違背一個中國原則，已向歐方提出嚴正交涉。

大陸國台辦今（21）日晚間也透過書面聲明強調，歐洲議會通過有關報告，嚴重違反一個中國原則與中歐建交時歐方在台灣問題上做出台灣問題上做出的公開承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此強烈不滿和堅決反對，「我們敦促歐盟有關機構以實際行動恪守一個中國原則，糾正錯誤，慎重妥善處理台灣問題。」