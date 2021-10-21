台東老歌演唱會重現華麗歌廰秀　4老牌歌手23日現場點唱秀實力

▲▼老歌演唱會首場將由4位知名秀場歌手與鄉親同樂，主持人邵大倫為現場炒熱氣氛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

連續兩年舉辦場場爆滿的「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會，受到疫情影響，今年首場23日（六）晚間6點半在日式建築文化園區正式開唱，現場周邊特別復刻了6、70年代的場景，打造「巷口柑仔店」，有可愛童趣的舊街景背板供民眾拍照打卡，讓民眾不只享受視覺與聽覺的盛宴，也能重溫當年單純美好的小幸福。



老歌系列活動深得民眾的喜愛，今年已邁入第三年，首場將由知名秀場歌手張秀卿、王瑞霞、孫情及七郎4位歌王歌后與鄉親同樂，這次主題為「歡樂點唱秀」，重現當年歌廳秀的華麗演出。

「歌廳秀」是民國60年代到80年代流行的一種表演模式，除了有精采的歌唱演出外，主持人中間串場的功夫也是必看的重頭戲之一，邀請搞笑一流的金鐘主持人邵大倫為現場炒熱氣氛。





為配合中央疫情指揮中心防疫政策，活動將採高規格的防疫措施，現場實施人流管制並規範容留量上限，採取一進一出方式辦理，入場時間為17:00，必須全程配戴口罩、實施實名制、量測體溫及酒精消毒，座位採梅花座及保持1公尺社交距離，除必要之飲水，現場禁止飲食，如有發燒咳嗽等症狀請於家中休息切勿前往參與活動，希望參與民眾務必配合，在享受活動的同時做好相關防疫措施保護自己也保護他人。



今年老歌系列活動主要受到疫情影響不斷延期辦理，文化處早在年初已經完成規劃聘請到相當知名的歌手，為了讓民眾早早安排好時間，讓鐵粉們做好準備參加，接下來2場將於11月6日「美好新時代」及11月20日的 「Pub英雄會」，歡迎共襄盛舉！

演唱活動資訊

活動名稱：那年，我們一起聽的歌-歡樂點唱秀

活動日期：110年10月23日18：30–21：30（17:00開放進場）

活動地點：台東市民權里日式建築文化園區（寶桑路404巷）

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