　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東老歌演唱會重現華麗歌廰秀　4老牌歌手23日現場點唱秀實力

▲▼老歌演唱會首場將由4位知名秀場歌手與鄉親同樂，主持人邵大倫為現場炒熱氣氛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼老歌演唱會首場將由4位知名秀場歌手與鄉親同樂，主持人邵大倫為現場炒熱氣氛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

連續兩年舉辦場場爆滿的「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會，受到疫情影響，今年首場23日（六）晚間6點半在日式建築文化園區正式開唱，現場周邊特別復刻了6、70年代的場景，打造「巷口柑仔店」，有可愛童趣的舊街景背板供民眾拍照打卡，讓民眾不只享受視覺與聽覺的盛宴，也能重溫當年單純美好的小幸福。

老歌系列活動深得民眾的喜愛，今年已邁入第三年，首場將由知名秀場歌手張秀卿、王瑞霞、孫情及七郎4位歌王歌后與鄉親同樂，這次主題為「歡樂點唱秀」，重現當年歌廳秀的華麗演出。

「歌廳秀」是民國60年代到80年代流行的一種表演模式，除了有精采的歌唱演出外，主持人中間串場的功夫也是必看的重頭戲之一，邀請搞笑一流的金鐘主持人邵大倫為現場炒熱氣氛。

▲▼老歌演唱會首場將由4位知名秀場歌手與鄉親同樂，主持人邵大倫為現場炒熱氣氛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

為配合中央疫情指揮中心防疫政策，活動將採高規格的防疫措施，現場實施人流管制並規範容留量上限，採取一進一出方式辦理，入場時間為17:00，必須全程配戴口罩、實施實名制、量測體溫及酒精消毒，座位採梅花座及保持1公尺社交距離，除必要之飲水，現場禁止飲食，如有發燒咳嗽等症狀請於家中休息切勿前往參與活動，希望參與民眾務必配合，在享受活動的同時做好相關防疫措施保護自己也保護他人。

今年老歌系列活動主要受到疫情影響不斷延期辦理，文化處早在年初已經完成規劃聘請到相當知名的歌手，為了讓民眾早早安排好時間，讓鐵粉們做好準備參加，接下來2場將於11月6日「美好新時代」及11月20日的 「Pub英雄會」，歡迎共襄盛舉！

演唱活動資訊
活動名稱：那年，我們一起聽的歌-歡樂點唱秀
活動日期：110年10月23日18：30–21：30（17:00開放進場）
活動地點：台東市民權里日式建築文化園區（寶桑路404巷）
Facebook粉絲專頁請搜尋「那年，我們一起聽的歌」

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
威力彩上看6億！「4星座＋4生肖」中獎運高
高向鵬昏迷第7天　最新狀況曝光
本土劇女星腸爆裂「排泄物流滿腹腔」　加護待12天夫淚求活下去
新莊驚傳兇殺案！女遭狠砍14刀身亡
本土劇女星驚傳腸爆裂住院　「送進加護病房」
快訊／城中城大火發現「倖存小貓」！　8天沒進食
身分證末碼「3數字中一」就送千元券！飯店祭超狂優惠
一大坨雲系籠罩！入夜雨更猛探18°C　下周又有颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《好膽來技較》第51屆全國技能競賽　沈榮津巡視雲嘉南分署競賽場

疫期出國須備國際接種證明　南投2家醫院提供申請

在地慢食受肯定！台東慢食節獲國際金獎　11／2全球連線受獎

台東老歌演唱會重現華麗歌廰秀　4老牌歌手23日現場點唱秀實力

110年全運會落幕　台東縣代表隊累計獲10金26面獎牌

后里舊社路狹小壅塞　楊瓊瓔爭取1.7億拓寬

勿為錢賠上小命！　新營警破獲電纜線竊案

以舞　以戲點綴山海美景　2021台東藝穗節精彩登場

台東慢食節榮獲日本優良設計獎金獎　在地飲食慢實力受高度肯定

永婕同熙蘭馨築愛　台東高阿嬤圓夢婚禮　

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

《好膽來技較》第51屆全國技能競賽　沈榮津巡視雲嘉南分署競賽場

疫期出國須備國際接種證明　南投2家醫院提供申請

在地慢食受肯定！台東慢食節獲國際金獎　11／2全球連線受獎

台東老歌演唱會重現華麗歌廰秀　4老牌歌手23日現場點唱秀實力

110年全運會落幕　台東縣代表隊累計獲10金26面獎牌

后里舊社路狹小壅塞　楊瓊瓔爭取1.7億拓寬

勿為錢賠上小命！　新營警破獲電纜線竊案

以舞　以戲點綴山海美景　2021台東藝穗節精彩登場

台東慢食節榮獲日本優良設計獎金獎　在地飲食慢實力受高度肯定

永婕同熙蘭馨築愛　台東高阿嬤圓夢婚禮　

NBA球員坎特罵習近平　騰訊取消所有賽爾提克隊轉播

先探／謝金河：行情總在絕望中打出底部

同居10年不上床《比悲傷》影集來了！7大看點哭好哭滿　

沈玉琳搭Melody被金鐘獎看到　放話評委「明年上台領獎不意外」

宜蘭綠舞線上旅展開跑　年度最大優惠外加贈品與抽獎

IWC高雄開店亮出超夯飛行錶　買不到骨董款只能飽眼福

徐若熙22日封關戰最後先發　對手是富邦洋投羅力

理財周刊／芯情

34歲女流產3次「夫妻檢查皆正常」　醫揪出「關鍵病因」

先探／電動車台灣隊4大天王

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

地方熱門新聞

貪啊！5人想冒領「城中城」1.5億善款　里長揪出大房東

5歲童深夜溜出門哭找阿嬤　警抱他逐戶尋訪送回家

台中犁記餅店老闆驚傳病逝！警界惋惜

罷免前夕音樂晚會　吳音寧：我會去

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

世界看見屏東　「屏東智慧公路」德國漢堡獲獎

桃園推廣商用三輪電車　物流配送無廢氣

罷免前夕晚會！陳柏惟重回勝選之地　刪Q公布助講卡司

中壢20：00送肉粽！送煞路線曝光網傻眼

捷運綠線GC03標開挖　2年完成潛盾開挖作業

太平國小變身看海書店　用閱讀拉開基隆序幕

檜木精選家具集合拍賣

一家之主車禍生活還無自理　母長期洗腎、兒就學警協助

更多熱門

相關新聞

花蓮徴秀起跑　優勝獎15萬登跨年舞台

花蓮徴秀起跑　優勝獎15萬登跨年舞台

為培植在地表演人才，花蓮縣政府持續辦理「花蓮太平洋新秀爭霸讚」在地表演團體徵選，優勝隊伍將獲得15萬元的高額獎金，並登上「2021-2022花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會的巨星舞台，成為耀眼的太平洋之星，歡迎花蓮各界表演團體即日起至11月1日踴躍報名，一圓明星夢。

《木曜跨界演唱會》再開！　演出售票時間曝光

《木曜跨界演唱會》再開！　演出售票時間曝光

台東吹南風曬音樂　藝人快篩後療癒老歌迷

台東吹南風曬音樂　藝人快篩後療癒老歌迷

司法院女工程師迷AB6IX　拿不到演唱會退票出怪招

司法院女工程師迷AB6IX　拿不到演唱會退票出怪招

「唱現場」最頂的女歌手？　網友秒推她

「唱現場」最頂的女歌手？　網友秒推她

關鍵字：

老歌演唱會歌廰秀老牌歌手點唱實力

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

蘿莉塔半夜驚見男友「震撼一幕」

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面