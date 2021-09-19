「唱現場」功力最頂的華語女歌手？　網友秒推她：比CD還好聽

▲網友問卦「現場功力最頂的華語女歌手是誰？」秒有人點名張惠妹。（圖／EMI提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「錄音的聲音可以後製、可以重複錄，但歌手現場的表現是血淋淋的！」有網友19日在PTT的Gossiping板上問卦「現場功力最頂的華語女歌手是誰？」話題引發熱議。留言中，經典歌后到新生代實力派都有人討論，其中最多人點名的女歌手，讓人一點都不意外，「現場比CD還好聽，就她了！」

這位網友文中表示好奇「不知道現場功力最頂的華語女歌手是誰？」並透露他認為是「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）。貼文一出，底下網友紛紛留言，馬上有七、八年級生大推，「張靚穎，推其他人就代表聽的還不夠多」、「戴佩妮」、「張懸」、「飛兒不錯吧」、「王心凌」、「蔡依林」。

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▲原PO心中答案是A-Lin。（圖／記者張一中攝）

經典歌后派的則有「鄧麗君ㄅ」、「蔡琴」、「蘇芮」、「齊豫」、「林憶蓮。她已經是神的境界了」、「張靚穎」、「甄妮」、「辛曉琪」、「蘇芮真的強，還有林憶蓮，細節處理得很優美」、「王菲吧」、「郊道是以前歌手的試金石，現場好的女歌手，鄧麗君、陳淑樺、張惠妹、林憶蓮、蘇芮、江蕙等等都是。」

▲有網友誇林憶蓮細節處理得很優美。（圖／記者張一中攝）

新生代則很多人推這兩位，「（李）艾薇，現場超猛」、「李芷婷？比賽出來的現場應該都很厲害啊」、「很多啊，但李芷婷真的是新生代中神級的了，聽過幾次現場，就連身體律動感也很棒」、「李芷婷，每次直播都聽得餘音繞樑。」

▲李艾薇前年參加《聲林之王2》，爆炸力又具辨識度的嗓音圈粉無數。（圖／記者黃克翔攝）

▲李芷婷參加《2019中國好聲音》，最終拿下總季軍。（圖／記者張一中攝）

其中，最多人點名的則是天后「妹神」張惠妹，「阿妹啊！現場比CD還好聽就她了，別人是現場跟CD『一樣』好聽，而阿妹是現場比CD還好聽」、「沒有人能和巔峰時期的張惠妹相比end」、「阿妹本身情感渲染力強。」也有網友表示，「一堆都有，但都要加上『巔峰期』」、「阿妹、A-Lin這種實力派的都很棒吧！」

▼最多人點名「妹神」張惠妹。（圖／記者李毓康攝）