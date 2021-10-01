司法院女工程師迷AB6IX　拿不到演唱退票偷查主辦人個資「摸底」

▲司法院資訊處女設計師因為AB6IX演唱會取消拿不到退票款，偷查主辦單位前科吃官司。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

司法院資訊處林姓女工程師，去年買了韓國男子團體AB6IX去年來台演唱會門票，但因疫情取消後，主辦單位不退錢，不少粉絲和主辦單位打官司，林女為瞭解訴訟進度，利用職務之便，鑽進審判書類系統的程式漏洞，查詢主辦單位和負責人的前科紀錄，司法院發現後策動林女自首，台北地檢署1日依妨害電腦使用罪給予緩起訴1年，條件是繳庫8萬元。

林女是經過國家考試進入司法院資訊是擔任設計師，平常負責的是審判書類製作系統維護的工程師工作，她原本買了票要參加AB6IX在2020年3月來台演唱會，但是因為疫情一度延到7月，後來更直接取消，主辦單位全星秀原本說要退錢，始終沒有下文，不少粉絲告到消保官、檢警單位，之後石沉大海。

據了解，林女並沒有參與這些司法訴訟，但仍關心門票退款事宜，偶然間發現她管理的審判書類製作系統，雖然不對外公開，但經過層層點選再修改參數，會進入另一個當事人前科紀錄查詢系統，她為了瞭解其他歌迷提告的訴訟進度，便從2020年底到2021年1月間，多次進入查詢全星秀和負責人的前科。

因為司法院平常就會管考前科系統登入紀錄，發現全星秀和負責人的資料一再被查詢，因而追出根本沒有查詢權限的林女涉案，經曉以大義後，林女主動向台北地檢署自首犯罪，檢察官考量她沒有前科，也不是為了個人或他人財產上利益觸法，涉嫌違反《個資法》部分處分不起訴，但妨害電腦使用罪部分，給予緩起訴處分1年，條件是支付國庫8萬元。

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