老歌伴慢活！台東吹南風曬音樂　藝人快篩後療癒老歌迷

▲金鐘主持人陳凱倫壓軸登場，展現實力派唱功，帶來「在水一方」等多首經典歌曲。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府文化處2日下午3點在大家熟悉的藍晒圖廣場舉辦「今chill 最療癒的吹南風晒音樂」活動，邀請到主持一哥陳凱倫、金曲歌姬朱海君、百變歌后劉明珠、衛冕王子吳俊宏等歌手演唱，四位重量級的嘉賓一次讓民眾聽的夠 ，一起度過歡樂悠閒的午後時光！

▲重量級的藝人接力登場獻唱。

首先登場的台語小王子吳俊宏，上台時天空一度下起小雨，不過，魅力四射的師奶殺手馬上讓天氣放晴，接下來並與首次參加的金曲歌后朱海君合唱「愛的燈火」，立馬炒熱了現場氣氛，歌后一連帶來多首台語金曲，最後還加碼安可曲獻給台東鄉親，實力派唱功讓觀眾聽得如癡如醉。

時隔2年後二度參加「吹南風晒音樂」的金鐘主持人陳凱倫壓軸登場，直說好懷念也展現實力派唱功，帶來「在水一方」等多首經典歌曲，伴隨著2日午後的音樂與藍晒市集活動圓滿結束，觀眾們也非常期待10月16日今年最後一場吹南風！

文化處表示，老歌系列活動主要參與者多屬中高年齡層的朋友們，隨著今年五月疫情蔓延擴散時，縣府實在很擔憂活動到底能不能順利舉辦，不過，由於疫情的趨緩，很開心看見了一絲曙光，雖然慢慢開放鬆綁警戒，但依舊不能大意，也很感謝參與的鄉親們都非常配合活動的防疫措施，還有藝人和表演團體配合忍受快篩檢測的不舒服，縣府會持續堅持加油，接下來也將會陸續公布老歌活動訊息讓鄉親們來參與。

