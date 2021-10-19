花蓮徴新秀起跑！優勝獎金15萬　登跨年演唱會舞台

▲花蓮徵選在地表演團體，歡迎各界踴躍報名，一圓明星夢。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為培植在地表演人才，花蓮縣政府持續辦理「花蓮太平洋新秀爭霸讚」在地表演團體徵選，優勝隊伍將獲得15萬元的高額獎金，並登上「2021-2022花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會的巨星舞台，成為耀眼的太平洋之星，歡迎花蓮各界表演團體即日起至11月1日踴躍報名，一圓明星夢。

「收錄亞洲最美的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華」，已連續舉辦13年的「花蓮夏戀嘉年華」是東部最強國際音樂盛典，讓世界看見花蓮，今年夏戀嘉年華因受疫情影響延到年底與「2021-2022花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會合併辦理，將於12月26日至12月31日連續六天六夜在花蓮市東大門廣場重磅登場。

觀光處長張志翔表示，去年首度公開徵選在地團體演出，深受好評，今年持續辦理徵選活動，若想圓夢登上巨星舞台，花蓮各方表演人才一定要爭取到今年徵選的機會。

▲優勝隊伍將獲得15萬元的高額獎金，並登上花蓮跨年演唱會的巨星舞台。

「2021花蓮太平洋新秀爭霸讚」即日起至11月1日18時止受理報名，預計選出18組在地表演團體進入決賽，入選隊伍除了有機會與藝人共同合作演出之外，其中3組「太平洋之星」更可獲得在太平洋觀光節舞台的正式表演機會及獎金暨演出費15萬元，透過三立綜合台、MTV台、洄瀾電視台等電視轉播，以及三立綜合台、三立YouTube、VIDOL YouTube等網路現場直播，讓全世界看到花蓮在地精采演出，另外15組「超人氣之星」，可獲得暖場演出機會及獎金暨演出費5萬元。

特別值得一提的是，為讓更多有志於投入表演藝術的青少年發展長才，今年放寬年齡限制，凡年滿13歲的五人以上團體且有1/2以上成員設籍花蓮縣，即可報名參賽。

本次徵選分為兩階段，初賽採線上報名，由表演團隊提供2年內拍攝之影音檔進行評選，選出18組團體進入決賽。詳細徵選辦法請至花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢，報名網址https://reurl.cc/vg6Zna，歡迎踴躍報名。