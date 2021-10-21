以舞　以戲點綴山海美景　2021台東藝穗節精彩登場

▲台東藝穗節精彩登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「藝術可以走出殿堂，走進部落巷弄」，帶給縣民貼近生活的藝文體驗，台東縣政府第2年舉辦台東藝穗節，並於21日由縣長饒慶鈴宣布自10月22日起至11月28日在各地舉行，全系列活動9檔節目22場次，週週都有精彩活動，以台東山海地景作為舞台，利用天然環境呈現藝術家心中的台東故事，讓鄉親有更多親近及享受藝術的機會，帶領大家一起尋找台東的感覺。

在文化處藝文中心大廳舉行記者會，有多位議員、台東生活美學館長江愚等共襄盛舉，並由今年參與的表演團隊-「天團」融合野台戲、布袋戲偶、歌舞野台的精彩演出，饒慶鈴表示，「藝術不一定局限在演藝廳或劇場內可以走出殿堂，或是走進部落巷弄」，使藝術貼近生活是縣府的目標，自上任以來致力推動藝術下鄉，將藝術帶進各鄉鎮深入日常，像是「行動美術館」將藝術家宅配到各鄉鎮、「轉角遇到藝術」在街角畫上台東日常、舉辦「南迴藝術季」結合地景進行創作等，擴展更多民眾親近藝術的機會。



台東壯闊的山海美景一直是我們的優勢，因此，去年開辦的台東藝穗節就是以此為出發，從這片土地尋找元素打造環境劇場，以卑南王家三合院、都歷海灘、鸞山森林等為背景，用藝術的觀點重塑台東。自22日起至11月28日止在台東各地每週都有精彩演出，大坡池、都蘭、市區的美術館、四維夜市，希望大家都可以找到喜愛的節目，以及屬於自己的台東感覺。