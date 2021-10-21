永婕同熙蘭馨築愛　台東高阿嬤圓夢婚禮　

▲藝人小S及賈永婕帶領高阿嬤和先生走紅地毯進場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

家住台東海端的阿美族高阿嬤，獨自照顧76歲罹患癌症、行動不便的丈夫不嫌苦，這輩子的遺憾是不曾身披白紗，透過華山基金會站長得知阿嬤的夢想後，便邀請東台灣國際蘭馨交流協會，以各界愛心人士許慶祥醫生、藝人小S徐熙娣及賈永婕等貴賓一同來圓夢，21日在延平鄉上里部落舉辦「永婕同熙與富邦蘭馨築愛 孤老圓夢婚禮」活動，台東縣長饒慶鈴也特別前往恭賀，饒慶鈴表示，今天為這對扶持近半世紀的夫妻圓夢，他們歷久彌新的感情是我們的典範，藉此呼籲大家關心長輩，推廣敬老愛老的精神。

活動於卡米莎度樹屋舉行，由藝人小S及賈永婕帶領70歲的高阿嬤和先生走紅地毯進場，在樹屋舉辦婚禮及1日蜜月小旅行，主婚人為國際蘭馨交流協會中華民國總會總監陳淑真，證婚人由醫師許慶祥、會長張雪芬、薛文惠3人擔任，見證交換戒指、簽署結婚證書，並送上祝福卡片，一圓高阿嬤的婚紗夢。

▲高阿嬤完成夢想。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴特別獻上祝福並提到，感謝華山基金會特別關心失能、失智及失依的長輩，在台東累積服務1,122位長者，也長期關懷今日婚禮的主角高阿嬤。高阿嬤平日照顧高齡罹癌且行動不便的丈夫、失智的哥哥，華山基金會在訪視過程中，得知高阿嬤很遺憾沒有穿過白紗及度蜜月，希望有生之年可以和阿公再浪漫1次，因此與東台灣國際蘭馨交流協會、長期協助華山基金會推行孤老服務的許慶祥醫師，一起為長輩圓夢，邀請小S徐熙娣夫婦與好友賈永婕夫婦，完成「永婕同熙、富邦蘭馨築愛-孤老圓夢婚禮」。

饒慶鈴表示，主辦單位透過圓夢婚禮並結合社會大眾力量，共同關懷重視弱勢老人，讓長輩感受社會溫暖。縣府一直努力推動長者福利措施及活動，透過社區照顧關懷據點、聚福食堂等活動提升老人家的社會參與，並持續發放重陽節敬老禮金，今年擴大辦理為60歲以上長者免費驗光配老花眼鏡，也恢復舉辦揪甘心電影院，明年更將規劃辦理歌唱比賽，鼓勵老人家多外出走走、健康久久。