倚盃氣來聽歌！台東市壓軸場　長輩歡聚享受聽歌美好時光

▲縣府舉辦老歌演唱會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「倚盃氣 來聽歌」老歌演唱會，自9月24日至10月20日下鄉巡迴13場，20日傍晚6時在台東縣體育場舉辦台東市壓軸場，邀請沈文程等5位藝人演出與長者同聚，縣長饒慶鈴也受邀上台大合唱「來去台東」，並表示，自上任以來積極推動老人相關福利政策，每年特別規劃長青嘉年華系列活動，增加老年人社會參與以維持身心健康，今年辦理老歌下鄉讓長輩們能在自己的家鄉聽歌，希望老人家開心健康地變老，明年將規劃歌唱賽，歡迎大家報名飆歌，同時提醒最近早晚溫差大，請長者們多加留意身體狀況。

老歌演唱會邀請沈文程、謝雷、向蕙玲、王瑞瑜及方寧等藝人為現場近4百位長者高歌，饒慶鈴提到，今年度持續新增補助老人團體公播費讓長輩們安心唱歌，並規劃舉辦歌唱比賽，讓長者們一展歌喉，不過，因應疫情調整長青嘉年華系列活動的形式，辦理「倚盃氣 來聽歌」下鄉13場演唱會，希望讓長者能就近在家鄉聽歌，明年縣府還要舉辦唱歌比賽，希望大家都能踴躍報名。

台東縣65歲以上比例約18％，提供長者優質的照護及健康服務是縣府必須面對的課題，因此規劃多樣化專屬長者的社會參與活動，除了長青嘉年華，今年還陸續辦理了「1+1相揪看電影」、補助老人團體公播費讓長輩們安心唱歌，另積極推動福利服務，9月起首創全國將敬老免費配年齡層下擴至60歲，10月起啟動台東愛心計程車隊，為長者提供更多元的貼心服務。

社會處長陳淑蘭則指出，長青嘉年華「倚盃氣 來聽歌」下鄉13場演唱會告一段落，藉由今年演唱會及補助老人團體公播費，為明年長青嘉年華歌唱大賽的揭開序幕，社會處現正積極籌畫歌唱大賽，希望長者明年踴躍參與，促進長者的社會參與，實現在地老化、健康快樂變老的目標。