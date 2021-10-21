狼牙棒遜掉了！印度「電擊三叉戟」出征中印邊境　5款「神器」曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

中印邊境去年爆發數十人死亡的嚴重衝突，網路上更流傳出中國解放軍使用「關公大刀」與狼牙棒上陣的畫面。然而，最近印度一家私人公司受印度武裝部隊之託，為印度邊境軍隊特別量身打造的5種「非致命武器」（non-lethal weapon），其中更有印度毀滅之神「濕婆」使用的神器「電擊三叉戟」。

▼去年印度媒體指控，中國解放軍在邊境使用狼牙棒、關刀攻擊印度士兵。

Exclusive Photos Of Chinese Soldiers With Spears Near Indian Positions https://t.co/UbLziBd0o2 pic.twitter.com/w3PqjEJoCX — NDTV (@ndtv) September 8, 2020

綜合《今日印度》、《印度斯坦時報》報導，印度私人公司Apasteron向媒體展示了5款符合「不能開火、非致命性」的新武器，聲稱足以讓印軍在邊境對抗中國大陸解放軍。其中最吸睛便是由印度教傳統三神之一的「濕婆」所使用的神器「三叉戟」（Trishul），同時也是閃電、風暴的象徵，因此加裝了電池與電流系統，瞬間升級成「電擊三叉戟」，宛如好萊塢電影《水行俠》中，海神用來呼風喚雨的威猛神器。

▲▼印度軍方委託民間公司製造「非致命武器」，其中「電擊三叉戟」、改良版「印度金剛棒」超吸睛。（圖／翻攝自YouTube／Awet Wedi Teklu，下同）

第2種武器則是「鑲滿鐵釘、可通電的」改良版「印度金剛棒」（Vajra），是源自於印度神話中眾神之首因陀羅（又稱帝釋天）的武器，而梵文vájra也是指閃電。這款武器上頭鑲滿了金屬釘，如同狼牙棒一般，能刺穿敵人的車輛與武器，又能像電擊棒一樣釋放電流，使敵人昏迷一段時間。

▲印度公司製造「電擊手套」據稱可以在出拳時發出電擊，讓敵方被電個措手不及。

Apasteron公司稱，第3種「電擊手套」屬於近身肉搏戰的武器，對於打擊敵人相當管用，充飽電後使用時間可達8小時，還能防水、抗寒，在0到30度的溫度下都能使用。

第4種武器是名為Dand的「電擊棍」，內含電池系統，並設置了另外的指套型安全開關，就算敵方搶走棍棒，只要沒套上指套就無法觸發按鈕而通電，和手套一樣能連續使用8小時且防水。

▲▼上圖為採訪記者示範使用「電擊棍」，另如下圖所示，士兵還可以將「電擊棍」穿過「閃亮盾牌」左上方的孔洞，使出組合技，加強攻擊效果。

最後一種是名為Bhadra的特殊「閃亮盾牌」，除了可以保護印度士兵免受石頭攻擊，正面還配置有兩個圓孔，能夠朝著敵人的眼睛發射電流強光，讓對方暫時「失明」一段時間，而且也能用它使出電擊。

Apasteron的首席技術官庫馬爾（Mohit Kumar）表示，去年中印雙方軍隊在拉達克東部發生對峙衝突後，公司收到了印度武裝部隊的請求，希望他們能幫忙研發非致命性的武器。

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