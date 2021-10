狼牙棒遜掉了！印度「電擊三叉戟」出征中印邊境　5款「神器」曝光

記者張寧倢/綜合外電報導

中印邊境去年爆發數十人死亡的嚴重衝突,網路上更流傳出中國解放軍使用「關公大刀」與狼牙棒上陣的畫面。然而,最近印度一家私人公司受印度武裝部隊之託,為印度邊境軍隊特別量身打造的5種「非致命武器」(non-lethal weapon),其中更有印度毀滅之神「濕婆」使用的神器「電擊三叉戟」。

▼去年印度媒體指控,中國解放軍在邊境使用狼牙棒、關刀攻擊印度士兵。

Exclusive Photos Of Chinese Soldiers With Spears Near Indian Positions https://t.co/UbLziBd0o2 pic.twitter.com/w3PqjEJoCX