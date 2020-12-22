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2020回顧／中印邊境45年首開槍　亞塞拜然炸噴1000士兵！屍塊飛天

記者張寧倢／綜合報導

2020年除了新冠疫情席捲全球之外，「區域衝突」也是一大議題。今年9月中國與印度邊境的拉達克地區（Ladakh）傳出45年來第一聲槍響，位於歐亞交界的高加索國家「亞美尼亞」與「亞塞拜然」，也於同月爆發了26年前停火協議以來的最大衝突，雙亞更互以「戰爭」來描述長達數月的交火。

▲全副武裝的印度軍人在中印邊界執行邊防任務。（圖／路透）

長期主權爭議引爆戰火
位於中國青藏高原西部、南亞北端的喀什米爾是世界著名的主權爭議地區，中國與印度長期以來為此而衝突不斷，自1962年發生邊境戰爭後，雙方即使時常互有矛盾卻未曾實際交火，但今年夏天以來衝突升溫，喀什米爾內的拉達克（Ladakh）地區更在9月傳出中印兩國45年以來的第一聲槍響。

西亞、東歐交界的高加索地區也因主權問題發生嚴重衝突，於1991年脫離前蘇聯的「亞美尼亞」與「亞塞拜然」7月互相指控對方跨越國界、侵占領土，在塔武什（Tavush）地區爆發砲戰，造成至少數十人死亡。到了9月底，雙亞主權爭議地區「納哥諾卡拉巴克」（Nagorny Karabakh，下稱納卡）爆發自1994年停火以來最嚴重武裝衝突，雙亞政府都將此定調為「戰爭」。

▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）

▲中國大陸解放軍於西部戰區高原進行實彈演練。（圖／翻攝中新社）

中國與印度邊境
●衝突最高峰
中印雙方5月在拉達克班公湖（Pangong Lake）與加勒萬谷（Galwan Valley）再起衝突後，至今對峙已經超過7個月。雙方曾簽訂多項不得使用槍枝火砲與爆裂物的協議，因此起初衝突主要是以徒手，或手持自製狼牙棒、大薙刀等「不走火」的多人近身搏鬥為主，但由於武器殺傷力強大，在6月底前就已經造成至少63人死亡。

▲中國解放軍在邊境衝突中使用「特製狼牙棒」曝光。（圖／取自推特／@ajaishukla）

拉達克東部的班公湖9月7日傳出45年來第一聲槍響，打破中印停火協議以來的表面和平。中方指責，印軍非法越線並對前去交涉的中國邊防人員鳴槍威脅。但印方則駁斥，並無開火，也沒有越過「實際控制線」（LAC），是解放軍公然違反協議，並進行了侵略性的演習。

●後續與現況
此後，中印進行多次談判，也數度表明同意暫緩衝突，但雙方部署在拉達克地區的軍隊、戰機與火砲卻不減反增。期間，印度積極修築公路、橋梁以及世界最長的高速公路隧道「阿塔爾隧道（Atal Tunnel）」，以加速運送軍力、物資至邊境。中方則擁有世界上海拔最高的公路「新藏公路」，這條幾乎貫穿整個中印邊境的公路將在年底完工，並預計擴建更多邊境機場。

中印11月6日進行第8次軍長級會談後，中國國防部表示，兩國將繼續就推動邊界西段實控線地區脫離接觸坦誠深入和建設性地交換意見，並確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。但對於「實際控制線」（LAC）的劃分則未有共識，邊境氛圍至今仍持續著緊張狀態。

亞美尼亞與亞塞拜然邊境
●衝突最高峰
高加索雙亞9月27日清晨在納卡地區傳出砲擊，雙方互稱是對方首先發動攻勢，持續2個月的「區域戰爭」就此展開。具主權爭議的納卡地區以亞美尼亞人為主要民族，也由亞美尼亞實際掌控，國際上卻普遍認為屬於亞塞拜然領土。

亞美尼亞發布遭擊落的蘇-25戰機殘骸照片指控，土耳其以火力協助盟友亞塞拜然，不僅從敘利亞北部調遣4000名軍力，更派出F-16戰機支援，一台土耳其製的亞塞拜然無人機更直接轟掉亞美尼亞的坦克。亞塞拜然則表示，亞美尼亞部隊朝平民發動攻擊，還使用俄制OTR-21戰術飛彈。

9月底的衝突中雙方動用了坦克、迫擊砲、戰機、無人機等武器，綜合兩國公布數據，邊境至少有3000人死亡。國際社會一再對亞美尼亞與亞塞拜然施壓，呼籲雙方立即停火，但兩國10月1日相繼宣布「不考慮」坐下來談判，亞塞拜然甚至傳出使用國際上多數禁止的集束炸彈（Cluster munition）來轟炸亞美尼亞人民。

雖然在美國、俄羅斯的介入斡旋之下，亞美尼亞與亞塞拜然曾於10月10日、18日以及26日有過3次人道停火，但每每停火協議生效不到5分鐘又再度展開砲擊，並且互控是對方首先違反協議。

▲亞塞拜然、亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）發生邊境衝突，當地28日遭到砲擊。（圖／路透）

▲▼亞塞拜然與亞美尼亞在主權爭議的納卡地區多個城市發動砲擊。（圖／路透）


●後續與現況
戰火持續直至11月，亞塞拜然軍隊進逼納卡地區首府斯捷潘奈克特（Stepanakert），並一舉拿下古城舒沙（Susha）。亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）於11月9日深夜宣布，在「深入分析軍事情勢」後決定簽署「痛苦的」停戰協議。雖然帕辛揚強調協議是「當前情勢之下最好的解決之道」，但此協議也讓亞美尼亞必須向亞塞拜然奉上大片土地。

怒不可竭的亞美尼亞民眾10日闖入首都葉里凡（Yerevan）的議會大樓內，砸毀桌椅門窗，要求簽下「辱國」協議的總理出面。最後群眾在大樓外攔截了議長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）的座車，並將他從車內拖出來毆打，導致米爾佐揚重傷昏迷。

割地停火協議於10日生效後，被迫在12月1日前全數撤出的亞美尼亞居民，為了不讓亞塞拜然獲得任何資源，在撤離前含淚親手放火燒掉自己的家園。雙亞邊境衝突12月的最新進展為，俄羅斯國防部12日聲明，納卡地區11日發生自動步槍射擊事件，是自停火協議簽訂以來首次交火跡象，至於亞美尼亞與亞塞拜然這次仍各自認為是對方發動攻擊。

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