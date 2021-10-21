驚悚1秒畫面曝！她抱嬰兒走路滑手機　一腳踩空「直墜下水道」

記者陳宛貞／綜合外電報導

現代人離不開手機，邊走邊滑的習慣屢屢釀成悲劇。印度一名母親日前抱著年幼的孩子走在路上時，忙著使用手中的手機，沒有注意到地上的人孔蓋未被蓋上，當場墜入下水道，過程全被監視器拍下，驚悚畫面在網路上瘋傳。

根據《每日郵報》，這起事件發生於哈里亞納邦的法里達巴德，監視器畫面可見，一名婦女8日上午走在路上，左手抱著她9個月大的孩子，右手拿著手機，接近地面上的坑洞時抬起右手，疑似正在打電話，完全沒有注意到腳邊的坑洞未蓋上人孔蓋，左腳踩空後瞬間垂直墜落，直接消失在畫面中，過程僅短短1秒。

▲ 媽媽和小孩一起墜入坑洞中。（圖／翻攝自YouTube）

他們當場墜入下水道，附近路人見狀紛紛嚇得衝上前幫忙。名為拉克溫德（Lakhwinder）的男子隨後爬進坑洞，先是拉出嬰兒，接著將這名婦女救起。圍觀民眾趕忙查看嬰兒的狀況，婦女脫困後也激動地衝上前抱起孩子。

當地居民表示，早已向政府反映坑洞沒有蓋起的問題，但經過很多天都無人處理。影片中可見，包括拉克溫德在內的民眾事後聚集在坑洞周圍，接著搬來一旁店家的展示牌，將坑洞遮住，避免意外再度發生。

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