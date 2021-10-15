解放軍公布押送「越線印軍」俘虜影片　白布遮眼、人手一瓶礦泉水

記者魏有德／綜合報導

解放軍與印軍10日進行第十三輪軍長級會談，會談未做出任何共識，甚至有評論認為是「不歡而散」。據悉，印度先在9月底釋出解放軍越界遭俘的消息，印軍參謀長於會談前夕批評解放軍在邊境大規模集結。對此，解放軍昨（14）日公布押送越線被俘印軍的影片，回擊印度方面聲稱的解放軍被扣消息。

▲解放軍公布押送越線印軍俘虜的畫面。（圖／翻攝微博，下同）

影片顯示，解放軍兩人一組架著被俘印軍的雙手，可以看出被俘士兵身體狀態並不是很好，走路時也顯得腳步沈重，甚至有人邊走邊搖頭晃腦，精神狀態似乎也不佳。此外，被俘印軍雙眼均被一條白布遮住，每個人手上還拿著一瓶礦泉水。

不過，這段影片並未標註日期，外界無法得知是哪一次中印在邊境衝突時俘虜的越線印軍，押送印軍前往何處也不得而知。

據了解，印度陸軍參謀長納拉瓦內9日表示，解放軍在邊境地區「大規模集結」，還修建部分基礎設施，這種現狀讓印度「擔憂不已」，印方為了回擊才選擇繼續駐留當地，雙方的對峙是印軍現代化的推動力。

對此，解放軍西部戰區回應，9月28日出現在邊境的是解放軍邊防部隊，例行在中印邊境中方一側東部地區進行巡邏，然而巡邏中途，卻遭到了印方的挑釁和阻攔，在對其進行反制後便返回。事後，印媒也澄清，此次解放軍在邊境巡邏時，並沒有出現解放軍士兵遭拘押，以及建築設施損毀的情況。