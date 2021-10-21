《玩命關頭》復刻王在台灣！攜手跑車懸吊商　搶攻全球古董車市場

▲林智堅參訪全球最大古董車復刻王「合擎」工廠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今受邀至新竹縣芎林鄉，參訪全球最大古董車復刻王「合擎」工廠。「合擎」董事長羅修賢看準外國翻修古董車商機，打造「客製化」古董車零件，更是電影「玩命關頭」、「驚天動地60秒」等供應商。林智堅表示，大新竹有許多產業的隱形冠軍，未來大新竹合併升格，盼能整合上下游資源，並舉辦古董車博覽會，邀請國內外熱愛古董車的朋友來到新竹，看見大新竹也看見台灣的競爭力。

林智堅今帶領竹市香山跑車底盤懸吊系統專業的「隆勤實業」總經理張世輪，一同到「合擎」工廠參訪交流。羅修賢導覽零件生產線，他們還一同欣賞電影《玩命關頭》狂飆的野馬、1932年福特Ford 32等車輛，並談及兩間公司未來合作可能性，由合擎製作車殼板件、隆勤製作汽車底盤懸吊系統，攜手進攻國外古董車市場。三人更一起試乘廠內復刻最老的1932年款福特，體驗古董車魅力。

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林智堅表示，很開心受邀來參訪新竹隱形冠軍，也是全球古董車復刻翹楚的合擎工廠，車子是每個男孩的夢想，他一進到工廠看到這麼多夢幻古董車也非常興奮。

林智堅說，他相當敬佩羅董，事業有成的同時，也希望讓更多年輕人以後成為創業家，更盼未來大新竹合併升格，能將古董車復刻產業擴大化、整合上下游，串連汽車零件相關產業，並舉辦古董車博覽會，邀請台灣、全世界的朋友來到新竹，看見台灣的競爭力與實力。

市府表示，「合擎」羅修賢董事長，看準外國翻修古董車商機，將鋼材形塑、打磨、電銲的工藝，延伸應用到古董車的修復。「合擎」專門生產1947年～1973年北美經典老車鈑件，總計7千零件，顧客遍及全球， 更是電影「玩命關頭」、「驚天動地60秒」、電視節目Discovery「翻新中古車」背後的零件供應商。

羅修賢表示，他們從家具五金製造業起家，並將鋼材形塑、打磨、電銲的工藝，延伸應用到古董車的修復。更用自己的專業開發古董車周邊商品，如桌椅、魚缸、露營車等，未來希望結合新竹市的觀光量能，在知名景點舉辦古董車派對或嘉年華會，將古董車齊聚一堂，讓大家看見大新竹古董車復刻實力。

「隆勤」總經理張世輪說，他第一次聽到合擎名字是十幾年前在國外一場活動，知道這些古董車都是台灣製造、新竹製造，讓他很驚艷也很感動，今參訪活動更親眼看到合擎從模具、雷射切割等一條龍產出，讓他很敬佩，看見名副其實的全球古董車復刻王。