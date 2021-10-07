光臨藝術節搶五倍券商機　竹市「買爆」加碼三部曲

▲新竹市政府推「買爆新竹三部曲」加碼活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

振興五倍券明(8)日正式上路，新竹市政府推「買爆新竹三部曲」加碼活動，今(7)日記者會上宣布，「買爆券」已吸引18萬人登錄引領第一波買爆熱潮，更有竹市消費滿五百(不限五倍券)可抽百萬休旅車、Gogoro大獎，第三部曲則是「來新竹住一晚」，就可取得周周抽Gogoro資格，新竹市長林智堅表示，10月起「新竹光臨藝術節」周周有活動，古蹟光雕22日到月底登場，邀請大家一定要「來新竹住兩晚」，好玩、好買還可參加抽獎。

上午「買爆新竹」振興活動記者會現場，由光臨藝術節戶外公演表演團體「台灣特技團」開場，更串聯竹市十多處商圈、賣場、飯店業者到場，共同為「買爆新竹」好玩好住好好買活動暖身。現場民眾也與百萬休旅車、Gogoro合照，盼成為幸運車主。

林智堅表示，感謝市民遵守防疫規範，竹市是北台灣確診數最少，已保持77天0確診，疫情趨緩之後，希望盡快恢復正常生活，竹市10月至年底有「光臨藝術節」系列活動，尤其10月22日至31日重頭戲登場，舊城區9棟古蹟建築都有光雕展，由國內外藝術家攜手創作，「買爆新竹」配合盛大藝文活動，好吃、好玩、好好買，大力行銷新竹。

林智堅說明買爆三部曲活動，民眾持200元五倍券，便可到11處指定場所兌換400元買爆券，限量2萬份，面額8張50元，可在全市超過2千間商家使用；更加碼周周抽、月月抽，只要來新竹消費滿500元並登錄發票，就有機會將MAZDA休旅車、Gogoro、iPhone13、家電抱回家，盼振興在地經濟；此外更與飯店旅宿業合作，邀大家「來新竹住兩晚」，滿800元住宿消費就可抽Gogoro。

他也說明，10月22日至31日光臨藝術節的重頭戲光雕在舊城區登場，除此之外還有波光市集、新竹市立動物園，在香山海岸更有七件香山濕地藝術作品，進擊的公園系列更是適合孩子放電，是親子旅遊的好所在。

市府指出，加碼首部曲為5萬份「新竹買爆券」，線上登錄200元換400元買爆券，已於10月5日抽出3萬份，並於10月6日陸續以簡訊通知中獎民眾，提醒民眾於10月8日至10月31日持中獎序號及200元紙本五倍券至竹市統一超商ibon機台兌換；此外，搭配國慶連假，10月9至10日，民眾可在市府幸福廣場、中正市場、南門市場、果菜市場、竹蓮市場、假日市集、關東市場、士林市場、南寮市場、南寮旅服中心及香山區公所共11處指定兌換處兌換；10月11日則在市府幸福廣場、假日市集、南寮旅服中心及香山區公所共4處兌換。持200元五倍券現場兌換400元買爆券，數量有限，兌完為止。

第二部曲是「消費滿額抽大獎」，自明（8）日起到今年底前，只要在竹市開立電子發票的店家消費滿500元以上(含百貨、賣場、商圈店家)，即可至買爆新竹官網憑發票序號參加抽獎，登錄越多、中獎機會越高，獎品總價值超過百萬，最大獎為紅色MAZDA休旅車，還有Gogoro、iPhone等多項好禮。

第三部曲為「來去新竹住一晚，周周抽Gogoro」，市府攜手47家在地飯店業者，推出加碼回饋方案，包括國賓、福華、老爺、煙波、竹湖、芙洛麗等，10月8日起至12月31日止，在活動期間內於竹市47家旅宿，消費金額達800元以上並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。抽獎日期自10月27日起每週三抽出1名Gogoro得主，愈早來住中獎機會越大，抽獎資格持續保留，連續10周共抽10輛。

市府表示，去年三倍券創造約1000億元的經濟效益，今年五倍券整體方案預估較去年創造更大的振興效果，竹市府配合中央振興政策將持續推出加碼方案，盼能吸引更多人到本市消費，搶攻五倍券商機，刺激新竹市經濟全面復甦成長，歡迎大家來新竹住一晚，欣賞光臨藝術節，體驗年輕古城的魅力，最重要的是要來「買爆新竹」。