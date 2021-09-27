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新竹買爆券200元變400元　消費滿500元抽汽車

▲新竹市府與在地商圈合作，推出5萬份「買爆券」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市府與在地商圈合作，推出5萬份「買爆券」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

五倍券即將於下週五起正式上路，新竹市長林智堅今宣布，新竹市府與在地商圈合作，推出5萬份200元換400元的「買爆券」活動，線上抽籤限量3萬份，本周四9月30日起至10月4日開放上網登記，10月6日公布中獎名單，中獎民眾10月8日起即可在新竹市7-11兌換，當日起即可在波光市集、東門市場、南寮市場、漁港直銷中心等共2000間店家直接使用。不限五倍券，民眾消費滿500元，只要登錄就可抽價值百萬的MAZDA休旅車、Gogoro、iPhone等大獎。

林智堅表示，上半年疫情，許多傳統市場、在地店家受影響，為讓五倍券優惠能擴及竹市市場、商圈，本次優惠與2000間在地店家合作，推出200元五倍券兌換限量400元買爆券的優惠。「買爆券」一份400元，面額50元共8張，為全台最小額度最好花。

本周上路的線上抽籤限量3萬份，民眾可至活動官網(https://hsinchu-more.hccg.gov.tw/)登記，一人限登記一次，登記時間自9月30日上午10時至10月4日下午17時截止，10月6日即公布中獎名單。

林智堅說，中獎民眾10月8日至10月31日，即可持兌換序號及200元紙本五倍券，在新竹市約160間統一超商7-11的ibon機台兌換。

林智堅說，為刺激買氣，新竹市10月不僅有「五倍券買爆新竹」活動，10月份還有新竹光臨藝術節的光雕展演、香山濕地藝術季、以及10月底起每周末邀請紙風車、朱宗慶等大型表演活動，邀請國人來新竹吃喝玩樂。

產發處說，買爆券使用期間為10月8日至明年4月30日止，民眾可至東門商圈、東門市場、城隍廟、中央(市場、商圈、商場)、西門市場、中正市場、南門市場、果菜市場、竹蓮市場、假日市集、關東市場、士林市場、南寮市場、漁港直銷中心、貝殼市集及波光市集等共18處貼有「2021新竹買爆券」識別標示貼紙之店家或攤商使用。

產發處補充，「買爆券」除了線上抽獎，還規劃2萬份買爆券「現場兌換」，搭配10月國慶連假，民眾10月9日起至10月11日可在11個地點供民眾兌換，民眾請憑身分證及200元紙本五倍券兌換。兌換地點將於活動官網或市長林智堅臉書、新竹市新鮮事臉書查詢，或撥市民專線1999詢問。

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