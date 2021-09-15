竹市推首年免費寵物保險　看診、住院、手術都補貼

▲新竹市鼓勵大家以領養取代購買。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

想養寵物的朋友們快看過來！新竹市長林智堅表示，新竹市動物保護教育園區為提升動物健康及民眾認養浪犬之意願，除既有驅蟲、狂犬病、犬隻多價疫苗預防注射及絕育手術等照顧外，自110年10月1日起，還將免費享有首年的寵物保險，讓狗狗享有1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償、侵權責任保險、寵物遺失協尋廣告費用等，給毛孩最好的保障，歡迎大家以領養取代購買，踴躍認養！

林智堅表示，竹市動保園區目前收容約180隻浪犬，多數為民眾送交收容所安置或通報捕捉而來。浪犬在進入園區後會先進行隔離檢疫與健康評估，等到隔離期滿確認狗狗健康良好後，會由獸醫師幫狗狗進行驅除體內外寄生蟲、施打預防針及執行絕育手術，然後再移到收容認養區與民眾見面。

因為浪犬原本生活在野外，缺乏與人互動習慣，因此接下來園區志工會為狗狗進行加強餵食及親人訓練，並時常帶狗狗至草皮區運動散步，讓狗狗維持健康、喜歡與人親近並有利於之後融入認養人的家庭生活。

產發處處長張力可表示，鑒於近年民眾住家環境多為公寓大樓，加上工作型態沒時間遛狗，造成民眾認養狗狗意願低於貓咪，為提升認養狗狗意願，也加強浪犬認養後的健康照顧，因此優先推出認養浪犬可享首年免費寵物保險計畫，期待推升狗狗認養率，名額有限動作要快喔。

為了幫流浪毛孩們找到好主人，園區規定想認養的民眾須年滿20歲，且認養動物前須先完成飼主責任教育課程，同時工作人員會跟民眾進行訪談及資格審核，再經過一周的冷靜期並審核通過後，民眾即可認養。

動保所所長楊家民表示，新竹市動物收容所自去年改建完成後化身為動物保護教育園區，園區有動物保護教育館用互動拼圖遊戲等展示，教育大家飼養動物前的注意事項，歡迎大家來預約導覽參觀，更呼籲大家要保護動物、尊重生命，並支持認養不棄養，多多來收容所認養這些可愛毛孩，共同打造新竹市成為友善動物的城市。