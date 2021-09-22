竹市府串聯大小產業　推「五倍券買爆新竹」消費加碼

▲新竹市長林智堅邀請大家買爆、逛爆、玩爆新竹！（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中央公布振興五倍券10月8日起領用，新竹市長林智堅今宣布，市府與在地商圈合作，推出「五倍券買爆新竹」消費加碼，系列活動有三大特色：用200元五倍券就可換400元買爆券、面額50元全台最小好用好花，此外10月8號起，消費滿500元，登錄可再抽休旅車、IPHONE。林智堅說明，民眾持200元振興券，即可線上或現場兌換限量5萬份的400元「買爆券」，共8張50元全台面額最小，可在竹市公有市場、市集及商圈共18處超過2000間店面使用，盼振興效果擴及基層小販；另消費滿額500元就可登錄能抽汽車、Gogoro、iPhone等大獎，消費愈多愈有機會將價值百萬的MAZDA休旅車CX-5開回家。

林智堅表示，市府串聯新竹市大小產業，包括百貨、賣場、商圈、市場、小販等特色店家，推出「五倍券買爆新竹」系列活動，10月8號起，在新竹消費滿500元以上，並登錄發票，即可抽休旅車、Gogoro、iPhone等大獎，另10月有精彩的新竹光臨藝術節、香山濕地藝術季等活動，都將配合五倍券推出優惠，邀請大家買爆、逛爆、玩爆新竹！

林智堅表示，為幫助受疫情影響嚴重之餐飲、小吃、商圈等店家，市府也推出200元五倍券兌換限量400元買爆券活動，400元買爆券為全台面額最小，一張50元共8張，盼振興效果擴及基層小販，民眾持買爆券可至公有市場、市集、商圈共18處至少2千家攤商及店家使用。

產業發展處說明，買爆券兌換有兩種方式，一人限兌換一次；第一為登記抽獎制共3萬份，規劃10月初起，民眾於活動網頁登錄基本資料，抽籤後中獎者取得序號後，即可在新竹市約160家統一超商7-11ibon機台，持200元紙本五倍券兌換400元買爆券。

第二種方式為現場兌換制共2萬份，搭配10月國慶連假，民眾可在10月9日至10月10日，在市府前廣場、中正市場、南門市場、果菜市場、竹蓮市場、假日市集、關東市場、士林市場、南寮市場、南寮旅服中心、共10處指定兌換處兌換；10月11日則在市府前廣場、假日花市、南寮旅服中心共3處兌換，數量有限，民眾請憑身分證及200元紙本五倍券前往，相關細節請鎖定新竹市長林智堅臉書、新竹市新鮮事或新竹市府官網。

產業發展處強調，市府近期已積極拜會本市百貨業者及賣場洽談五倍券加碼合作，包括百貨、賣場等業者都已允諾配合市府活動推出加碼及優惠促銷方案，期望藉由本市百貨賣場店家一起加碼回饋，帶動買氣，提高民眾消費誘因，加速新竹經濟復甦的腳步，帶起「來新竹消費就是流行」的熱潮。