警重兵運送陳柏惟罷免案選票　決定去留「3關鍵密碼」出爐

▲▼陳柏惟罷免選票29萬4976張，警方平安押送至5區公所。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中第二選區立委陳柏惟罷免案23日投票，29萬4976張選票上午在警方戒護下，已安全送達沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等5區區公所，選委會表示，8月8日以後遷出該選區仍具有投票資格，如果罷免同意票多於不同意罷免票，而且超過四分之一也就是7萬3744人，罷免案才算成立。

這次罷免案選票已在19日印妥，上午各區公所人員陸續前來大里的財政部印刷廠領回罷免票，轄區警方也派警車全程戒護，霧峰警方在印刷廠周邊道路執行交通疏導，協助運送罷免票車輛順利離開。

選委會表示，8月8日以後遷出第二選區者，仍具有投票資格，選委會為求慎重，不但投票通知單會寄到原址，也會寄到新址，保障投票人權益。

此外，第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票不但要多於不同意罷免票，而且還要超過四分之一也就是7萬3744人，罷免案才算成立。

投票日戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，民眾如有身分證遺失情形，請儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內所攝正面半身彩色相片1張、規費200元，親至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。