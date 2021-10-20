顏寬恒刪Q光復故鄉！作家反嗆「沙鹿寄生蟲」：當18年立委不比政績

▲立委陳柏惟（右）罷免案投票倒數3天，顏寬恒（左）喊話鄉親出來投票刪Q。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，其曾經選舉對手、國民黨前立委顏寬恒昨（19）日也在臉書PO文，喊話鄉親出來投票刪Q「光復我們的故鄉！」 讓作家溫朗東看了不禁痛批，顏寬恒加上爸爸顏清標總共當了18年立委，「不跟陳柏惟比政績比願景，只會罵別人不夠在地，根本就是沙鹿寄生蟲。」

顏寬恒昨日在臉書貼文寫道「整個執政黨舉全國之力對我們指指點點，來我們的家鄉如入無人之境，這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運。鄉親們，這裡是我們的故鄉，我們要創造我們的歷史，找回我們的榮耀，光復我們的故鄉！10月23日，鄉親們，出來投票，讓全台灣明白這是我們自豪的故鄉，我們才是這塊土地的主人！」

▲顏寬恒發文喊話，「這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人」。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

文張曝光後，有網友不滿，認為顏寬恒暗指陳柏惟是外來的，留言「這個言論充滿了排外與歧視，台中市第二選區是顏家的地盤，外地人全滾的意思嗎？」作家溫朗東更是在臉書直言，顏寬恒的水準差，立委當了足足7年，要罷免陳柏惟，自己卻拿不出任何政績，「只會靠罷免團體講一些3Q高中人緣好不好、通告上多少、坐高鐵睡著......這種雞毛蒜皮的事情。」

溫朗東列出陳柏惟1年9個月的立委政績，「主提案19次、選民服務3011件、地方公益活動224次、地方建設及會勘222件（爭取大肚圳圳頭取水改善工程＜1.62億元＞、改善向上路七段路面＜營建署5300萬元＞、烏日全民運動館＜教育部1億元＞...」等。

▲基進黨立委陳柏惟。（圖／記者游瓊華攝）

溫朗東痛批，顏寬恒當了7年立委，加上爸爸顏清標總共當了18年，「不跟陳柏惟比政績比願景，只會罵別人不夠在地，根本就是沙鹿寄生蟲。」貼文一出，馬上讓不少網友紛紛大讚，「這麼直白小心變水餃餡或消波塊」、「客觀分析」、「最重要的是3Q爭取的這些地方建設都不用抽成，這才是在地組織最在意的」。

不過也有網友抱持不同意見，認為，「罷三Q的理由很簡單，三Q做的那些會傷害百姓的事，顏寬恒不會做，也就是希望鄉親不要吃到萊豬，不要被毒品毒害，更希望鄉親時時都能看到朗朗晴空，而不是嚴重的空污。顏寬恒加油！」、「罷免不適任立法委員...是每個納稅義務人的權益！讓荒謬到至極的陳柏惟回家吃自己」。

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