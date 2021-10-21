罷免陳柏惟倒數2天　一次了解過關門檻、罷免理由

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

台中市第二選區、台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於本周六（23）日登場。正反方團體把握時間、積極動員，呼籲民眾踴躍出來投票；《東森新媒體ETtoday》整理本次罷免案始末，一起了解本次罷免案須知。

陳柏惟小檔案

陳柏惟於2018年時曾參選過高雄市三民區市議員，但卻成為落選頭，當時他經常以「3Q」為口頭禪，而被稱作3Q哥。

兩年後，陳柏惟參選2020台中市第二選區立委，對上國民黨尋求連任的顏寬恒，最終獲得11萬2839票，以5073票之差擊敗顏寬恆，終結顏家30年的地方勢力，正式當選台中市第二選區立委。

不過，陳柏惟上任後，多次在兩岸關係發言引起爭議，還曾建議成立「中國司」、「內交部」，也因支持「萊豬」進口引發不滿，遭「刪Q領銜人」楊文元提起罷免。

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

●罷免理由

「刪Q領銜人」楊文元提出四個罷免理由：

1.無心地方服務，承諾政見一再跳票

台中火力發電廠與台中市空氣議題、與於台灣各地廣設服務處。

2.無心監督民意所託，背離選區民意

贊成進口美國豬肉、對大麻與社會議題態度。

3.發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳

針對立法院質詢建議成立中國司、內交部，與臉書「打手槍」發文。

4.面對反對聲音，經常使用暴力及恐嚇言論於立法院審查監察院人事案追打國民黨立委吳怡玎，面對反萊豬議題，透過臉書直播放話「1打35」。

國民黨更是全力衝刺「刪Q」，黨主席朱立倫下達「軍狀令」要動員所有可能的力量，去支持刪Ｑ罷免投票，黨部也召開記者會指控陳柏惟就是萊豬、毒空氣、毒品的「三毒立委」，此外，中廣董座趙少康則在臉書發文「每日一個刪Q的理由」，衝高罷免聲量。

●反罷免

陳柏惟在罷免答辯書中，以「做台灣的工，走台灣的路」為題，強調出席率100%與立法院提案、接受民眾陳情件數。此外，陳柏惟發起「100小時苦行」走入基層「反惡霸」，呼籲支持者站出來踴躍投票。

民進黨也定調「支持陳柏惟」的態度，兼任黨主席的總統蔡英文也表態「不要讓認真做事的人孤單」。許多立委、首長也紛紛表態力挺，包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立委陳亭妃、蔡易餘等人。

▲陳柏惟民主苦行之路。（圖／記者鄧木卿攝）



●罷免門檻

根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

台中市選委會於10月13日公布台中市第二選區投票人數，總計總計29萬4976人，換算同意門檻四分之一，需要7萬3744張同意票，罷免才算通過。

台中市第二選區投票人數，包括沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人、霧峰區5萬3241人，總計29萬4976人。

●何時補選

陳柏唯罷免案投票結果出爐後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。

根據選罷法規定，罷免案通過後依規定應於投票結果公告後三個月內完成補選投票。被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人。若罷免案未通過，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。



●投票時間



時間：10月23日，上午8點至下午4點。

民眾當天投票記得攜帶攜帶身分證、印章、投票通知單。

由於正值防疫期間，請記得佩戴口罩，配合量測體溫、手部消毒，以及保持社交距離排隊投票。

▼陳柏惟罷免案須知。（圖／翻攝李彥秀臉書）

