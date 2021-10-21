　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免陳柏惟倒數2天　一次了解過關門檻、罷免理由

▲▼立法院時事堵訪 立委陳柏惟 林昶佐 陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台中市第二選區、台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於本周六（23）日登場。正反方團體把握時間、積極動員，呼籲民眾踴躍出來投票；《東森新媒體ETtoday》整理本次罷免案始末，一起了解本次罷免案須知。

陳柏惟小檔案

陳柏惟於2018年時曾參選過高雄市三民區市議員，但卻成為落選頭，當時他經常以「3Q」為口頭禪，而被稱作3Q哥。

兩年後，陳柏惟參選2020台中市第二選區立委，對上國民黨尋求連任的顏寬恒，最終獲得11萬2839票，以5073票之差擊敗顏寬恆，終結顏家30年的地方勢力，正式當選台中市第二選區立委。

不過，陳柏惟上任後，多次在兩岸關係發言引起爭議，還曾建議成立「中國司」、「內交部」，也因支持「萊豬」進口引發不滿，遭「刪Q領銜人」楊文元提起罷免。

▲▼立法院外交及國防委員會,立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

●罷免理由

「刪Q領銜人」楊文元提出四個罷免理由：

1.無心地方服務，承諾政見一再跳票
台中火力發電廠與台中市空氣議題、與於台灣各地廣設服務處。

2.無心監督民意所託，背離選區民意
贊成進口美國豬肉、對大麻與社會議題態度。

3.發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳
針對立法院質詢建議成立中國司、內交部，與臉書「打手槍」發文。

4.面對反對聲音，經常使用暴力及恐嚇言論於立法院審查監察院人事案追打國民黨立委吳怡玎，面對反萊豬議題，透過臉書直播放話「1打35」。

國民黨更是全力衝刺「刪Q」，黨主席朱立倫下達「軍狀令」要動員所有可能的力量，去支持刪Ｑ罷免投票，黨部也召開記者會指控陳柏惟就是萊豬、毒空氣、毒品的「三毒立委」，此外，中廣董座趙少康則在臉書發文「每日一個刪Q的理由」，衝高罷免聲量。

●反罷免

陳柏惟在罷免答辯書中，以「做台灣的工，走台灣的路」為題，強調出席率100%與立法院提案、接受民眾陳情件數。此外，陳柏惟發起「100小時苦行」走入基層「反惡霸」，呼籲支持者站出來踴躍投票。

民進黨也定調「支持陳柏惟」的態度，兼任黨主席的總統蔡英文也表態「不要讓認真做事的人孤單」。許多立委、首長也紛紛表態力挺，包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立委陳亭妃、蔡易餘等人。

▲▼陳柏惟民主苦行之路，下午走進沙鹿，並媒合業者捐贈慈善團體物資。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳柏惟民主苦行之路。（圖／記者鄧木卿攝）

●罷免門檻

根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

台中市選委會於10月13日公布台中市第二選區投票人數，總計總計29萬4976人，換算同意門檻四分之一，需要7萬3744張同意票，罷免才算通過。

台中市第二選區投票人數，包括沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人、霧峰區5萬3241人，總計29萬4976人。

●何時補選

陳柏唯罷免案投票結果出爐後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。

根據選罷法規定，罷免案通過後依規定應於投票結果公告後三個月內完成補選投票。被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人。若罷免案未通過，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。


●投票時間

時間：10月23日，上午8點至下午4點。

民眾當天投票記得攜帶攜帶身分證、印章、投票通知單。

由於正值防疫期間，請記得佩戴口罩，配合量測體溫、手部消毒，以及保持社交距離排隊投票。

▼陳柏惟罷免案須知。（圖／翻攝李彥秀臉書）

▲▼陳柏惟罷免案須知。（圖／翻攝李彥秀臉書）

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
幫大哥慶生！　他爬上大嫂床：我想要X妳
快訊／連續2天本土+0　增2例境外移入
轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分
清純女星爆「1個月狂要52次」榨乾情夫！3人行正宮中風身亡
鄧佳華月薪3萬「怎給那麼少」被質疑！　連千毅撂狠話：不來扣薪
實聯制實施至明年中！　陳時中：降級後還是要維持一段時間
「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！　文化部回應了
存股族機會來了！　專家點名13檔受惠股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

國民黨黑陳柏惟涉賭　綠營：朱立倫任命涉殺警、管訓主委一聲不吭

監委批警政重視績效文化未受理報案　長榮女大生命案糾正歸仁分局

賴士葆轟陳宗彥「官不官的錯亂」　批「大陸是哪國」說法無視官箴

快訊／衛福部曝鬆綁邊境管制條件　「第二劑疫苗覆蓋率超過3成」

曝江鵬堅是調查局臥底　羅智強挺施明德：他是被威權國民黨傷害的人

退撫基金績效未受疫情干擾　截至8月收益率創9.67%佳績

質疑陳柏惟超大型晚會成防疫破口　刪Q開酸：背後大鯨魚真大氣

「藍營想讓台中回歸黑、紅派共治」　卓冠廷：江啟臣在保自己立委

國民黨3勢力圍剿陳柏惟　卓冠廷：史上最低得票主席朱立倫想立威

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

國民黨黑陳柏惟涉賭　綠營：朱立倫任命涉殺警、管訓主委一聲不吭

監委批警政重視績效文化未受理報案　長榮女大生命案糾正歸仁分局

賴士葆轟陳宗彥「官不官的錯亂」　批「大陸是哪國」說法無視官箴

快訊／衛福部曝鬆綁邊境管制條件　「第二劑疫苗覆蓋率超過3成」

曝江鵬堅是調查局臥底　羅智強挺施明德：他是被威權國民黨傷害的人

退撫基金績效未受疫情干擾　截至8月收益率創9.67%佳績

質疑陳柏惟超大型晚會成防疫破口　刪Q開酸：背後大鯨魚真大氣

「藍營想讓台中回歸黑、紅派共治」　卓冠廷：江啟臣在保自己立委

國民黨3勢力圍剿陳柏惟　卓冠廷：史上最低得票主席朱立倫想立威

字節跳動張一鳴登頂陸網路業首富　1.6兆身家成大陸第二大富豪

逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

德保拉對戰霸林爵　運彩看好兄弟贏樂天

幫大哥慶生！軍人竟「爬上大嫂床」矇眼低語：讓我X…她驚醒崩潰

就剩8歲小妹妹還沒回家！6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

尾隨短裙妹！下秒「掏手機彎身做詭異動作」秒被抓包　色男下場曝

涉雲豹弊案股價重挫逾9%！中興電發聲明駁詐欺

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

證實「蔡英文被換臉」！國安局認恐成國安危機

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

海軍曝一五一艦隊清甜美女上士　網暴動：簽10年也甘願！

顏寬恒推刪Q光復！作家轟沙鹿寄生蟲

最美發言人洪于茜月底離職！進台大充電休養

逼柯文哲覆誦「蔡英文4個堅持」　簡舒培134秒打斷6次

陳柏惟「選前之夜」辦民主音樂會　刪Q邀藍大咖助講

被要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話

姑姑大義滅親　她批陳柏惟肇逃：若共軍來犯？

她轟城中城46死「至今沒官員下台」

顏寬恒嘆：肌肉會一直跟著你　政治人物的承諾不會

爆陳柏惟聘哥哥網友遭起底　PTT只發4篇刪Q文

F-16V打靶演訓後「蒙皮2處擦傷」　空軍初判：空中機砲射擊時發生

更多熱門

相關新聞

顏寬恒邀請參加送餐　陳柏惟尊重幫助弱勢

顏寬恒邀請參加送餐　陳柏惟尊重幫助弱勢

台灣基進立委陳柏惟罷免案進入倒數，前國民黨立委顏寬恒21日在臉書秀出良民證，並喊話陳柏惟「也許不久的將來，我們可以一起送餐給選區的弱勢民眾」，陳柏惟團隊回應，尊重顏寬恒的發言，幫助弱勢不分時間。

顏寬恒秀良民證　邀陳柏惟一起送餐給選區弱勢

顏寬恒秀良民證　邀陳柏惟一起送餐給選區弱勢

刪Q總部公開「陳柏惟大型晚會」照片　憂淪為防疫破口

刪Q總部公開「陳柏惟大型晚會」照片　憂淪為防疫破口

趙少康批陳柏惟對中國雙標：丟盡台派的臉

趙少康批陳柏惟對中國雙標：丟盡台派的臉

批陳柏惟表現乏善可陳　孫大千：讓蔡英文想背書都詞窮

批陳柏惟表現乏善可陳　孫大千：讓蔡英文想背書都詞窮

關鍵字：

陳柏惟刪Q罷免懶人包

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面