國民黨黑陳柏惟涉賭　綠營：朱立倫任命涉殺警、管訓主委一聲不吭

▲國民黨主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨近日積極推動台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，多次指控他涉賭；不過，綠營也公開點出，國民黨主席朱立倫任命多位曾遭管訓、涉賭與殺警案的主委。對此，綠營人士說，名單公布至今已4天，朱立倫一聲都不敢吭，足見其心虛程度。

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，於本週六（23日）進行投票，國民黨近日多次召開記者會批評陳柏惟，指涉他涉賭。對此，綠營黨政人士表示，國民黨還是一再舉全黨之力對一個小黨的年輕立委潑髒水，硬要把白布染黑，然而相較於國民黨強加在陳柏惟身上的角色設定，朱立倫這次任命的16位黨部主委當中，有5位涉及有組織犯罪受到管訓、經營賭博電玩，甚至是殺警等重大犯罪。

根據公開資訊顯示，朱立倫所提名的新任黨部主委中，光是竹竹苗三位主委，就曾因為組織犯罪遭到管訓，桃園市的主委則曾捲入地方賭博電玩案，彰化縣的主委也曾涉入過殺警案。

綠營人士表示，相較於朱立倫對陳柏惟的各種指控，這些主委的犯行更是惡性重大，然而從公佈名單到今天，朱立倫始終閃避，對於這些黑道主委要不要換，未說過任何一句話，國民黨要抹黑陳柏惟前，要不要先跟國人說清楚講明，你們這些黑道主委到底換不換呢？

對於朱立倫任命多位曾涉重大犯罪的主委，民進黨發言人周江杰日前受訪時表示，朱立倫要找誰當他的黨部主委是他的自由，但朱立倫過去要別人和黑道劃清界線，上任後卻立刻邀請這些爭議人士擔任地方黨部主委，絲毫沒有避諱，顯然朱立倫把國民黨的「亂鬥藍染黑」了。

此外，民進黨台北市黨部副執行長何孟樺也直接點名國民黨彰化縣黨部主委蕭景田，過去是殺警案的主嫌，國民黨真的直接不演了，最近狂打台灣基進黨立委陳柏惟，但蕭景田又出任主委，足見國民黨要進一步取悅地方勢力，準備讓舊有的黑金政治、黑道勢力重返政治舞台。

民進黨立委王定宇日前也在臉書，放上一張朱立倫任命蕭景田擔任彰化縣黨部主委的照片，質問朱立倫，依照國民黨攻擊抹黑陳柏惟的邏輯，這是在挺什麼？