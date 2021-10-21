國民黨3勢力圍剿陳柏惟　卓冠廷：史上最低得票主席朱立倫想立威

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨文傳會提供）



記者陶本和／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案，前台中新聞局長卓冠廷21日受訪時分析，有三幫勢力很用力，包括國民黨主席朱立倫、台中「紅派」的國民黨前主席江啟臣，以及代表地方勢力黑派的顏家。

卓冠廷分析，朱立倫在選上國民黨主席之後，祭出必勝的決心，相信他這兩天不可能沒有任何動作，他是史上得票最低的黨主席，現在要證明自己第一場戰役勝利。

卓冠廷指出，朱立倫在陳柏惟罷免案之後，緊接著還有無黨籍立委林昶佐罷免案、年底公投案，以及2022年地方選戰，這些對他來講都是在國民黨內立威的機會。

在江啟臣方面，卓冠廷指出，他是剛被推翻的國民黨黨主席，如今回到自己的地盤台中，他要顯示出他在台中還是有影響力的，所以他也會很賣力。

至於身為紅派的江啟臣為何要幫黑派顏家？卓冠廷表示，紅派其實也是各取所需，身為紅派少主的江啟臣，過去跟黑派也是合縱連橫，現在江啟臣剛選輸，下一個要保的就是自己的立委席次，國民黨內態度當然希望地方派系合作，沒有證據可以說他們有談什麼，但可以觀察，未來是想要回到台中黑派、紅派共治的局面。

第三個賣力推動陳柏惟罷免的勢力，就是黑派「顏家」，卓冠廷分析，從2020選舉之後，黑派席次就已經萎縮，台中一席立委都沒有，手上有一些議員，但也出現萎縮的趨勢，現在在台中紅派有兩席立委，分別是楊瓊瓔與江啟臣，但黑派在立法院一席都沒有。

卓冠廷指出，上次顏家在選舉時沒有很認真選，因為他們評估陳柏惟不會當選，所以就跨選區幫忙，結果導致自己選區沒有顧好，丟掉之後輸的不甘願，這次想用力量重新選上去。