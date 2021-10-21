蔡易餘爆特定IP攻擊陳柏惟　來源指向中山大學翠亨宿舍

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案進入倒數，民進黨立委蔡易餘表示，他發現在PTT上有一組特定IP，分別用A、B、C、D以及F開頭的帳號在攻擊陳柏惟，散播不實消息，而這幾組IP來源就是中山大學翠亨宿舍，讓他質疑有政黨成為幕後的指揮。

蔡易餘21日指出，現在的罷免訊息都充斥著謊話與謠言，從0提案、三毒立委、陳柏惟要讓美豬進校園、擋國際疫苗，到陳柏惟去中國考取體育主播、財產暴增及錄用三等親當公費助理等，都是不實抹黑的情形。

蔡易餘說，他在PTT上發現一個很奇妙的事情，有一組特定IP，分別用A、B、C、D以及F開頭的帳號在攻擊陳柏惟，散播不實消息，而這幾組IP來源就是中山大學翠亨宿舍，「這會是一個刪Q公民團體有辦法可以處理的嗎？還是其實這些操作後面都是政黨成為幕後的指揮？」

蔡易餘說明，《公職人員選舉罷免法》第104條中規定，有意圖使人不當選或意圖使人被罷免，他鄭重要求相關單位一定要蒐集散播謠言者，做後續的處理，並透露5個帳號都是同個IP「140.117.220.128」。

蔡易餘稍早也表示，造謠抹黑陳柏惟任用三等親對公督盟說謊的ID ，昨晚已經刪文，而且暱稱也直接改成「被盜帳號了」，這是一個集團有組織性的鬥爭3Q，「中山大學只是跳板，事實上來自中國」。