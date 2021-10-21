「陳柏惟罷免是黑派生死存亡戰」　卓冠廷：顏家上次輸的不甘願

▲新北市議員參選人、前台中新聞局長卓冠廷。（圖／卓冠廷提供）



記者陶本和／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案，前台中新聞局長卓冠廷21日接受訪問時指出，這是地方派系「黑派」的生死存亡戰，近年黑派在地方有萎縮趨勢，這次像上次大選自己沒認真選，丟掉之後輸的不甘願，想要重新選回去。

在台中服務長達10年的卓冠廷，分析本次陳柏惟的罷免案，他認為是地方派系，「黑派」的生死存亡戰，從上次選舉就可以觀察到，黑派的席次萎縮，在台中他們一席立委都沒有，手上是還有幾席議員，但議員席次也在萎縮。

卓冠廷指出，過去好幾年來，在立委席次上都是黑派一席、紅派一席，但在2020年大選之後，紅派變成兩席，有楊瓊瓔跟江啟臣，而黑派本來的顏寬恒落選後，變成一席都沒有。

卓冠廷說，其實上次顏家並沒有認真選，因為他們一直評估陳柏惟不會當選，所以就一直跨選區去幫忙其他選區，導致自己的選區沒有認真選好，今天丟掉之後好像輸的不甘願，這次罷免想要把力量用上去，重新選回去。

特別的是，卓冠廷指出，關鍵點在於，根據選罷法的規定，其實任何被罷免掉的當事人，四年內不可以參選該選區的選舉，意思就是說，陳柏惟如果被罷免掉，不僅不能參選，甚至下一次大選也不能再來角逐參選。