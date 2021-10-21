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奇美醫學中心疫苗注射隊人力庫　強化接種流程機制確保安全

▲台南奇美醫學中心建置疫苗注射隊人力庫，強化疫苗接種流程機制，確保相關人員及民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南奇美醫學中心建置疫苗注射隊人力庫，強化疫苗接種流程機制，確保相關人員及民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心指出，奇美醫療體系（永康總院、柳營院區、佳里院區）秉持著在地服務、良善醫療的初衷，自疫情以來，一直投入在各項社區防疫的服務中，舉凡社區篩檢、社區疫苗注射、居家疫苗注射，無役不予。

▲台南奇美醫學中心建置疫苗注射隊人力庫，強化疫苗接種流程機制，確保相關人員及民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2021年6月，當各批疫苗陸續到來，台南市政府規劃了幾個大型疫苗施打站，奇美醫學中心也主動承接善化大型疫苗施打站，以服務大台南的鄉親。為長期配合防疫服務，奇美醫學中心護理部當責不讓，指派李美慧督導專責進行疫苗施打業務，並號召全院護理師，自願投入社區防疫服務，包含社區篩檢與疫苗施打工作。尤其是社區及校園疫苗施打工作，至今仍持續不斷在進行中，除了每週一至五持續固定於奇美醫學中心第三醫療大樓進行的疫苗施打站外，對外共派遣近20梯次，超過300人次護理師，服務約17000人次。

▲台南奇美醫學中心建置疫苗注射隊人力庫，強化疫苗接種流程機制，確保相關人員及民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了維持這樣的服務量能，奇美醫學中心護理部建立起奇美疫苗注射隊人力庫，每當院方通知有疫苗施打任務時，在任務前一天，李美慧督導會先偕同此任務相關的行政同仁前往場勘，確認預定疫苗施打人數與作業流程細節，同時規劃好作業動線，並確認需支援的護理師人數，再回報護理部，由各科部督導協助自人力庫中，徵詢時間可配合的同仁，配合前往執行任務。

▲台南奇美醫學中心建置疫苗注射隊人力庫，強化疫苗接種流程機制，確保相關人員及民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於每種疫苗的準備程序皆不相同，也為了確保疫苗施打過程的安全，先由各科督導自人力庫中推薦數十位護理師組成一個疫苗備藥小組，由李美慧督導事前進行疫苗備藥的教育訓練，確保疫苗備藥的正確與安全性。在每梯任務開始前，會先將集合當日支援人員，針對動線、流程、疫苗施打注意事項等事宜進行口頭簡報，以確保所有人員皆能依標準作業程序進行。同時，為了精準控制疫苗數量，每梯次會有兩位護理主管協助控場，除了可以處理各種突發狀況、進行人力調度，最主要任務在與行政人員相互溝通，依現場疫苗施打人數控制疫苗數量，避免殘劑過多。

▲台南奇美醫學中心建置疫苗注射隊人力庫，強化疫苗接種流程機制，確保相關人員及民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心護理部部長馬淑清說，由於護理同仁都是志願協助此業務之進行，多數同仁抱持著帶著自己的護理專業來進行社區醫療服務的心情，雖然大家都是不同單位的夥伴，但一起出任務時卻是合作無間。不論在社區或學校施打疫苗時，總會遇到害怕打針的民眾或學生，協助控場的護理主管們，總是能第一時間前來協助安撫，甚至一把抱住害怕的民眾或學生，讓民眾及學生備感安心，也讓疫苗施打可以順利進行。還有許多同仁表示，到自己兒子、女兒的學校協助施打疫苗，讓兒子、女兒備感光榮，甚至有同仁回到小時候的母校服務，喚起了兒時的回憶，也是人生中十分特別的體驗。

奇美醫學中心護理部部長馬淑清表示，在COVID-19疫情期間，所有醫護同仁皆堅守崗位，保持提供安全、優質的醫療照顧，促進民眾和同仁健康的精神，持續提供關懷、專業、有效率的服務給在地鄉親。也是落實奇美醫學中心院長邱仲慶給大家的勉勵，我們要提供良善的醫療服務，成為民眾最信賴的健康照護體系。

奇美醫學中心配合衛生局，即日起開放10月23日及24日於善化慈濟接種站
（台南市善化區小新里346號）BNT第一劑疫苗接種預約，額滿則提前結束掛號。疫苗接種對象資格為年齡30歲以上尚未施打新冠疫苗的民眾，注射當日請攜帶身份證、健保卡。新冠疫苗注射門診僅接受網路預約登記，恕不受理現場掛號。網址：https://www.chimei.org.tw/opdschedule/vaccineLogin.aspx

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