莫德納再加開2.6萬人預約！陳時中解釋原因：造冊佔去平台名額

記者洪巧藍／台北報導

第12輪第一階段預約昨天中午結束，指揮中心昨晚即宣布再加開莫德納，提供55~64歲2.6萬人明起限時6小時預約。衛福部長陳時中今日說明，主要是因為65歲以上造冊接種者有約11萬人到平台預約，把相關名額佔去，經過估算相差約2萬多人，才即時加開，讓這些人可以在10/28~10/30施打。

▲立法院衛環委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）



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中央流行疫情指揮中心昨日晚間宣布，莫德納疫苗第二劑接種，考量65歲以上長者多已由各地方政府納入造冊接種對象，故此次預約平臺第二階段將於10月22日上午10時至16時，優先開放「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾[即1957/1/1-1966/12/31(含)間出生]」預約，並預計於10月28日至10月31日施打。預約提醒簡訊將於10月21日下午2時陸續發送，請符合資格民眾記得預約。

陳時中說明，這裡大概本來有20萬是55~64歲在預約平台，53~54萬是65歲以上造冊接種。但是計畫中屬於造冊者有約11萬人到平台預約，把平台名額占去，這裡差了2萬多人，所以決定即時加開，讓２萬多人可以在10/28~30施打。

有學者提議邊境要放寬管制，採分風險層級救經濟，陳時中回應，整體內需市場因為振興方案，可以看到成績，至於邊境放寬還是第二劑疫苗施打到達一定比例，再做思考。

至於何時開放AZ與莫德納混打，陳時中說，要看到貨情況「下個月是有機會」。美國方面也開放莫德納混打嬌生，台灣是否也會跟進，陳則表示，國內沒有進口嬌生，目前不考慮。