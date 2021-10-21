陸新增本土確診13例　本輪疫情曝光「這個全球知名景區」立大功

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陸新增本土確診13例 本輪疫情曝光「西安兵馬俑景區」立大功

▲西安兵馬俑景區,甘肅張掖核酸檢測。（圖／CFP）

▲甘肅張掖醫護人員連夜對民眾連夜進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（21）日通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例21例。其中，境外輸入8例（上海6例，河南1例，廣東1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（河南）；本土病例13例，分布於甘肅、寧夏、內蒙古及湖北，含1例由無症狀感染者轉為確診病例（甘肅）。

▲西安兵馬俑景區,甘肅張掖核酸檢測。（圖／CFP）

▲西安秦始皇陵兵馬俑景區。（圖／CFP）

本土疫情方面，13例確診病例分布於4省，包含甘肅5例（蘭州市4例、張掖市1例）；寧夏4例（吳忠市2例、銀川市2例）；內蒙古2例（錫林郭勒盟）及湖北2例。

此外，本輪大陸西北疫情被發現，西安兵馬俑景區對疫情防控的嚴格要求下，才不致造成更嚴重的擴散。有別於其他地區的防疫規定，兵馬俑景區9月17日再度開放後，要求省外及曾赴省外旅遊的當地遊客，必須出示48小時內的核酸檢測才能入園參觀。

上海自駕旅行團最初確診的姜先生表示，兵馬俑博物館要求進館出示48小時內核酸檢測陰性報告。「10月15日一早，他和妻子主動到嘉峪關市中醫醫院又進行了一次1：10的核酸檢測，因為手機就能查詢檢測報告，二人檢測後回酒店退房，前往嘉峪關機場，飛往西安，落地才發現報告中呈現陽性反應。」

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