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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲遭逼複誦蔡英文四個堅持　賴香伶：團結不應製造國內敵人

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲昨（20）日市議會備詢時，遭民進黨台北市議員簡舒培要求複誦總統蔡英文於國慶演說提到的「四個堅持」，於質詢台上互批對方。對此，民眾黨立委賴香伶今（21）日於臉書質疑，難道這是總統希望在野黨「團結守住民主自由」的做法嗎？

柯文哲20日赴台北市議會報告明年預算。針對柯文哲稱蔡英文4個堅持是廢話，簡舒培表示，希望柯文哲能站在備詢台上，把蔡英文10月10日的4個堅持一字一句、一字不漏講出來，「你既然說她（蔡英文）講的是廢話，那就把句子唸出來就好。」

不過，柯文哲並未照做，兩人一來一往起了爭執，簡舒培也數度打斷柯文哲發言，隨後，柯文哲突然大聲怒批，「我跟你講，用網軍治國、用側翼治國是民主自由嗎？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？黨政軍退出媒體，是哪個黨的政見？」

簡舒培聽聞後也憤怒回擊，「唸！你不敢唸，就跟蔡英文道歉！」柯文哲則反問，「我為什麼要重複她（蔡英文）講話？她是廢話，我為什麼要重複？我不需要重複蔡英文講的話。」

簡舒培認為，柯文哲想要擺脫「中共同路人」稱號，那「我今天就給你這個機會，你就講，4個堅持唸出來，我就相信你講的！」

對於簡舒培的質詢方式，賴香伶表示，蔡總統在國慶演說邀請在野黨主席團結守住民主自由，「黨發言人簡舒培卻用議員職權強制要求市長複誦總統談話，難道這是總統希望在野黨『團結守住民主自由』的做法嗎？」、「強迫複誦是蔡總統原意嗎？團結不應該製造國內敵人」。

▼柯文哲、簡舒培。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼柯文哲、簡舒培。（合成圖／ETtoday資料照）

 
 

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