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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，陳柏惟的姑姑、國民黨立委陳玉珍20日表示，自己要大義滅親，以陳柏惟曾用「大港你贏」為例，批評這樣的國會議員會給下一代帶來錯誤的價值觀，罷免案是一場價值觀之爭；此外，陳柏惟肇事逃逸的心態，當共軍來犯會不會拋下國民？

「這應該算大義滅親吼」陳玉珍表示，一個國會議員在國會殿堂中，也是社會的典範，對社會大眾、未來下一代的影響是很大的，尤其看到陳柏惟用閩南語說「大港你贏」，教導這個社會，如果對父母、師長不滿意的時候，可以粗鄙言語辱罵，這樣的人成為國會議員，會給下一代帶來錯誤的價值觀，為了導正社會風氣，這是一場價值觀之爭。

陳玉珍呼籲，關心下一代的父母們、關心教育的師長們站出來，投下正確的一票，讓位居高位的政府官員，或民意代表們知道，樹立良好的言教、身教，是身為國會議員的責任。

至於所謂的「大義滅親」，陳玉珍提到，她是以一個國會議員的身分想告訴全國百姓，到底要怎麼樣的社會和未來，希望下一代對不滿意的事情，就直接用這種粗鄙的「大港你贏」的說法，來對父母和師長攻擊嗎？「這不是我們要的社會風氣」。

對於陳柏惟的「苦行」，陳玉珍說，好像沒走很遠就腳不舒服，可見平常沒勤走基層，有肇事逃逸這種不負責任的心態，當共軍來犯的時候，會不會也不負責任拋下國民？

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