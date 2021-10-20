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爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

▲▼陳柏惟民主苦行之路，下午走進沙鹿，並媒合業者捐贈慈善團體物資。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳柏惟遭爆聘用哥哥擔任助理，不過隨後基進黨表示，他聘用的是四等親堂哥。（圖／記者鄧木卿攝）

記者林彥臣／綜合報導

立委陳柏惟罷免案投票倒數3天，在PTT上遭網友爆料，陳柏惟聘請親哥哥擔任公費助理，卻在公督盟的紀錄上，登載「無聘請三等親內親屬」，隨後基進黨表示，陳玄曄是陳柏惟的堂哥，非爆料中指控的三等親。當初在PTT八卦板上爆卦的網友，也遭到起底，在整個PTT上面只發過4篇文，而且全是刪Q文，使得該名網友的動機遭到質疑。

▲▼爆卦陳柏惟聘用哥哥的網友，PO文只有4篇，還全是跟刪Q文。（圖／翻攝自PTT）

▲爆卦陳柏惟聘用哥哥的網友，上站2426次，PO文只有4篇。（圖／翻攝自PTT）

爆卦陳柏惟聘用哥哥是ID為 belialhell的網友，登入次數2426次，也就是說這個帳號相當於使用至少6年半的資深帳號，但是總發文次數卻只有4篇。

▲▼爆卦陳柏惟聘用哥哥的網友，PO文只有4篇，還全是跟刪Q文。（圖／翻攝自PTT）

▲PO文不但只有4篇，還全是刪Q文。（圖／翻攝自PTT）

更不尋常的是belialhell所發的文，不但4篇全在八卦板，而且4篇全是跟刪Q相關的發文，首次發文日期為10月5日，但是在Google上搜尋belialhell的帳號，卻可以發現他曾在2009年的推文中，詢問過同人活動的門票買賣，之後就長期沒有PTT活動紀錄，直到2021年10月5日之後，突然關心刪Q議題。

▲▼爆卦陳柏惟聘用哥哥的網友，PO文只有4篇，還全是跟刪Q文。（圖／翻攝自PTT）

▲上站2426次的從不發文的帳號，卻在2021年10月5日之後，突然關心刪Q的議題。（圖／翻攝自PTT）

其他網友在該則爆卦文回應表示，「在八卦PO過4篇，都是肇逃仔的文」、「真有錢，這帳號發四篇文就可以換下一個了」、「上次動態2009的帳號連四篇罷免案」、「全po文4篇都3Q，上次推文2009 笑死」、「有效文章只有4篇，全部都是3Q 你是鬼嗎」。

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